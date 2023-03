Vor dem Revierderby: Idiotische Pyro-Attacke aus dem BVB-Block trifft einen Fotografen

Das ist einfach nur Wahnsinn und absolut idiotisch! Eine Leuchtrakete, die vor dem Revierderby zwischen Schalke und Dortmund aus dem BVB-Block abgefeuert wurde, traf einen Fotografen.

Diese Szene überschattete das 100. Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund schon eine gute Stunde vor dem Anpfiff.

Was war passiert? Aus dem BVB-Block flog eine Bengalische Fackel in Richtung des Spielfelds. Dies Leuchtrakete traf dabei einen Fotografen am Rücken.

"Das war ein gezielter Angriff. Sonst war da niemand weit und breit. Ich will gar nicht daran denken, was passiert wäre, wenn die Fackel statt an meinen Rücken in die Kapuze gegangen wäre", sagt der Agentur-Fotograf, der aus Selbstschutz-Gründen anonym bleiben möchte, zur "Bild"-Zeitung.

Wie die "Bild" weiter berichtet, fiel das Feuer vom Rücken auf den Fotografen-Koffer eines Kollegen, der verschmorte. Beide Fotografen verließen umgehend die Kurve. Das Opfer erstattete umgehend nach der Aktion bei der Polizei Anzeige.

Anreise der Fans zum Derby Schalke-BVB ruhig - Eine Strafanzeige

Derweil verlief die Anreise der Fans zum Revierderby nach Angaben der Bundespolizei und Polizei Gelsenkirchen ruhig. "Bis auf eine Sachbeschädigung in einem Zug hat es nichts gegeben", sagte eine Sprecherin der Bundespolizei-Inspektion Dortmund auf dpa-Anfrage eine Stunde vor dem Anpfiff.

In einem Zug ist demnach eine Toilettentür beschädigt worden, eine Strafanzeige wurde wegen Sachbeschädigung erstellt. Die starke Präsenz der Sicherheitskräfte habe eine Rolle gespielt. Genaue Zahlen zur Polizeipräsenz wurden nicht gemacht. Ob es rund um das Derby ruhig bleibe, hänge auch vom Spielausgang ab, sagte die Sprecherin der Bundespolizei weiter. wozi mit dpa