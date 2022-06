Schalke: S04-Fanturnier im BVB-Land: "Derbysieg wäre schon cool"

Die Fans des FC Schalke 04 gehen den neuen Weg des Vereins mit. Das zeigten die Reaktionen bei einem Fanclub-Turnier. Dennoch gibt es da einen Traum.

Die neue Begeisterung um den FC Schalke 04 ist überall zu spüren. Die Mitgliederzahlen steigen, der Dauerkartenverkauf wurde bei mehr als 40.000 verkauften Saisontickets inzwischen gestoppt. Viele S04-Anhänger können den Start der neuen Bundesligasaison kaum erwarten - und sind dennoch geerdet und bodenständig.

Die Zeit der großen Träume scheint bei den Anhängern der Königsblauen erstmal vorbei, der neue Kurs der Vereinsführung und der sportlichen Leitung scheint bei den Fans angekommen zu sein. Zumindest bei den Anwesenden des "GEpöhle Cups" am Samstag in Waltrop. Der "GEpöhle Cup" ist ein Fanclub-Turnier, ausgerichtet vom S04-Fanclub "Blau-weißes GEsocks Waltrop".

Gerade deshalb ist es wichtig, hier auch mal ein Zeichen zu setzen, um den Schwarz-Gelben zu zeigen: „Wir sind wieder da und wir werden immer mehr. Schalke-Fan

Und die Antworten waren erstaunlich klar. Auf der Mitgliederversammlung hatten der Vorstandvorsitzende Bernd Schröder und der Sportvorstand Peter Knäbel zuletzt darauf hingewiesen, dass man bei den Knappen zwar eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenbekomme, aber das Ziel in den kommenden zwei Jahren nur der Ligaverbleib lauten kann. Erst danach könne man sich, sofern die Ziele erreicht wurden, neue Ziele setzen. Das sehen die Fans offenbar genauso. Aber nicht, ohne eine kleine Spitze gegenüber dem ewigen Rivalen Borussia Dortmund abzugeben.

Denn Waltrop grenzt an Dortmund und gehört daher eigentlich eher zum Einzugsbereich des BVB. „Gerade deshalb ist es wichtig, hier auch mal ein Zeichen zu setzen, um den Schwarz-Gelben zu zeigen: 'Wir sind wieder da und wir werden immer mehr'“, sagte Michael Großbischowski vom "Schalke-Fanclub Rade‘ 92". Zwar sei es klar, dass man in den kommenden Jahren dem Rivalen grundsätzlich sportlich unterlegen sei. „Aber so ein Derbysieg gegen den BVB wäre schon cool. Das wäre ein Saisonhighlight“, schob er hinterher. „Das wird zwar schwer, aber es ist dem VfL Bochum schließlich in der vergangenen Saison auch gelungen.“

Allerdings müsse man auch neidlos anerkennen, dass sportlich aktuell Welten zwischen beiden Vereinen liegen. „Der BVB hat halt jetzt jahrelang vernünftig gewirtschaftet. Dann ist das eben so. Bei uns war es ja leider genau umgekehrt“, urteilt Großbischowski. Daher sei er froh, dass nun bei Schalke 04 die Vernunft eingekehrt sei. „Wir hatten jetzt eine tolle Saison in der 2. Liga. Niemand wird nach dem Aufstieg Wunderdinge erwarten. Wir sind alle heilfroh, dass bei uns nun Verantwortliche am Ruder sind, die wirtschaftlich vernünftig arbeiten.“

Ich war noch nie so ruhig und unaufgeregt vor einer Saison, wie vor dieser. Weil ich den handelnden Personen im Aufsichtsrat und Vorstand vertraue. Sie haben eine ganz andere Kultur in den Verein gebracht, die uns guttut. Schalke-Anhängerin

Auch Melanie Illburger vom Fanclub „Schönblau 08“ sieht die Situation ähnlich: „Ich freue mich sehr auf die neue Saison und auf das Sommertrainingslager, bei dem ich dabei sein werde. Aber ich war noch nie so ruhig und unaufgeregt vor einer Saison, wie vor dieser. Weil ich den handelnden Personen im Aufsichtsrat und Vorstand vertraue. Sie haben eine ganz andere Kultur in den Verein gebracht, die uns guttut.“

Einig waren sich alle Fans, dass sich die Königsblauen auf ihre Anhänger verlassen können. „Wir gehen den Weg mit und werden die Mannschaft auch in schlechten Phasen unterstützen“, verdeutlichte Großbischowski. „Denn dass diese kommen werden, das ist uns allen bewusst.“