Traditionsmasters: RWE schlägt Schalke und holt den Titel - der Liveticker zum Nachlesen

An diesem Sonntag steigt das 17. NRW-Traditionsmasters. Alle Tore, Ergebnisse und Entwicklungen hier im Liveticker.

[twitter][/twitter]Herzlich willkommen zum Liveticker vom 17. NRW-Traditionsmasters! In der Westenergie-Halle in Mülheim schicken am heutigen Sonntag Schalke 04, VfL Bochum, Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg, Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen und die SG Wattenscheid ihre Traditionsmannschaften im Kampf um den prestigeträchtigen Titel ins Rennen. Die Mülheim All Stars komplettieren das Teilnehmerfeld. Viel Spaß!

Wer das Traditionsmasters im Livestream verfolgen möchte: Hier geht es zur Übertragung der Kollegen der WAZ.

RWE holt den Titel!

Im Finale behielten die stark verjüngten Essener die Oberhand und schlugen Schalke mit 3:1. Vielen Dank für Ihr Interesse, unser Liveticker endet an dieser Stelle. Stimmen und Eindrücke gibt es im Laufe des Abends und der nächsten Tage auf reviersport.de

Rot-Weiss Essen - Schalke 04 3:1

1. Minute: Anpfiff

2. Minute: Erwin Koen hat sich bei einem Check in die Bande verletzt und muss vom Platz. Heißer Auftakt im Endspiel!

3. Minute: 1:0 durch Thomas Denker! RWE geht in Führung.

5. Minute: 2:0 durch Marwin Studtrucker.

8. Minute: Kommt Schalke hier noch mal zurück? Die Königsblauen versuchen es jedenfalls, kommen aber kaum durch.

9. Minute: 2:1 durch Michael Ohnesorge. Jetzt aber! Schalke schafft den Anschluss.

13. Minute: Es wird hitziger, die Fouls häufen sich. Bislang aber alles im Rahmen.

15. Minute: 3:1 durch Thomas Denker. Das könnte die Vorentscheidung gewesen sein. Nur noch 39 Sekunden auf der Uhr.

Abpfiff!

Jetzt gleich geht es um alles. Das Finale zwischen Schalke und RWE steigt zeitnah. Es ist die Wiederauflage des Endspiels von 2022. Damals setzte sich Schalke durch. In der heutigen Gruppenphase siegte RWE allerdings deutlich mit 5:2.

Damit belegt VfL Bochum den dritten Platz, RWO wird Vierter.

Neunmeterschießen um Platz 3 zwischen RWO und VfL

Marcel Landers vergibt.

2:3 durch Daniel Kazcor.

Julian Lüttmann versucht den Panenka - und vergibt für RWO.

2:2 durch Daniel Klinger.

2:1.

1:1 durch Suri Ucar.

1:0 für RWO durch Marcel Landers.

Daniel Kaczor verschießt.

Damit steht das Finale zwischen Rot-Weiss Essen und Schalke 04. Bevor der Sieger ermittelt wird, geht es im Neunmeterschießen um Platz 3. Bochum und RWO stehen sich gegenüber.

VfL Bochum - FC Schalke 04 0:5

1. Anpfiff.

5. 0:1 Michael Ohnesorge.

6. 0:2 Cihan Yilmaz.

11. 0:3 Christian Eggert - die Entscheidung?

13. 0:4 René Lewejohann

15. 0:5 Michael Ohnesorge

Abpfiff.

Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen

Rot-Weiss Essen ist der erste Finalteilnehmer, RWO trit im Neunmeterschießen um Platz 3 an.

Abpfiff.

12. Minute: 3:0 Thomas Denker

9. Minute: 2:0 Thomas Denker

6. Minute: 1:0 Felix Herzenbruch

1. Minute: Anpfiff - das erste Halbfinale läuft!

Die Halbfinals laufen:

Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen

VfL Bochum - FC Schalke 04

Jetzt gibt es eine kurze Pause.

VfL Bochum - Rot-Weiß Oberhausen

1. Minute Anpfiff.

1. Minute 1:0 Daniel Klinger.

6. Minute: 2:0 Andreas Kluy

11. Minute: 3:0 Daniel Kaczor

Abpfiff.

Trotz der Niederlage erreicht RWO neben dem VfL als Gruppenzweiter mit vier Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Wattenscheid 09 das Halbfinale.

Rot-Weiss Essen - Wuppertaler SV

1. Minute: Anpfiff

3. Minute 0:1 durch Marc Bach. 4. Minute: 1:1 Felix Herzenbruch

6. Minute: 1:2 Daniel Grebe

7. Minute: 2:2 Marwin Studtrucker

Der WSV benötigt einen Sieg. Noch ist es spannend. RWE tut sich sehr schwer.

13. Minute: 3:2 Thomas Denker.

14. Minute: 4:2 Marwin Studtrucker.

15. Minute: 5:2 Timo Brauer.

Abpfiff.

Damit erreicht der S04 als Zweiter der Gruppe A das Halbfinale.

MSV Duisburg - SG Wattenscheid 3:4

1. Minute: Anpfiff

2. Minute: 0:1 durch Michael Baum.

2. Minute: 1:1 durch Sercan Güvenisik.

3. Minute: 2:1 durch Markus Osthoff.

5. Minute: 3:1 durch Adrian Tober.

8. Minute: 3:2 durch Paul Helfer.

9. Minute: 3:3 durch Engin Yavuzaslan. Wattenscheid ist zurück!

10. Minute: 3:4 durch Engin Yavuzaslan. Jetzt hat die SGW das Spiel komplett gedreht.

14. Minute: Die Schlussphase läuft. Der MSV verabschiedet sich nach aktuellem Stand punktlos.

Abpfiff.

Damit steht fest: Die Mülheim All Stars sind trotz starken Auftritten raus, sie haben nur einen Punkt in ihren drei Gruppenspielen gesammelt. Schalke muss hingegen auf Schützenhilfe von RWE, das schon weiter ist, gegen den Wuppertaler SV hoffen. Der WSV benötigt einen Sieg, um Schalke noch zu verdrängen. Zunächst geht es aber in Gruppe B weiter.

Schalke - Mülheim All Stars 4:3

1. Minute: Anpfiff.

3. Minute: 0:1 durch Mathias Lierhaus.

4. Minute: 1:1 durch Benjamin Wingerter.

10. Minute: 2:1 durch Michael Ohnesorge.

10. Minute: 3:1 durch Christian Mikolajczak.

13. Minute: 3:2 durch Mathias Lierhaus.

14. Minute: 4:2 durch Benjamin Wingerter.

14. Minute: 4:3 durch Sascha Schnecker. Wird es noch mal spannend?

Abpfiff.

SG Wattenscheid - VfL Bochum 1:6

1. Minute: Anpfiff.

1. Minute: 0:1.

2. Minute: 0:1 durch Marcel Maltritz.

5. Minute: 0:2 durch Daniel Kaczor.

9. Minute: 0:3 durch Daniel Kaczor.

10. Minute: 0:4 durch Suri Ucar.

13. Minute: 1:4 durch Engin Yavuzaslan.

15. Minute: 1:5 durch Daniel Kaczor.

Abpfiff.

Mülheim All Stars - Rot-Weiss Essen 1:6

1. Minute: Anpfiff.

2. Minute: 0:1 durch Marwin Studtrucker.

6. Minute: 1:1 durch Björn Rohpeter.

9. Minute: 1:2 durch Marwin Studtrucker.

10. Minute: 1:3 durch Kevin Grund.

11. Minute: 1:4 durch Erwin Koen.

13. Minute: 1:5 durch Michael Lorenz. Starker Auftritt von RWE.

15. Minute: 1:6 durch Marwin Studtrucker.

Abpfiff. Damit ist RWE im Halbfinale.

Und jetzt geht es weiter in der Gruppenphase. Die Mülheim All Stars und RWE machen sich bereit.

RWO schickt ein Ausrufezeichen, während es für die Zebras nicht gut aussieht. Kurze Verschnaufpause, bevor es weitergeht mit einem Einlagespiel von Nachwuchskickern aus Mülheim.

Rot-Weiß Oberhausen - MSV Duisburg 7:2

1. Minute: 1:0 durch Philipp Bauer.

2. Minute: 1:1 durch Markus Osthoff.

2. Minute: 2:1 durch Dalibot Gataric - ganz wilder Beginn hier.

6. Minute: Nach dem Turbo-Start ist es allerdings abgekühlt auf dem Platz. Druck hat vor allem der punktlose MSV.

8. Minute: 2:2 durch Sercan Güvenisik - da liefern die Zebras!

9. Minute: 3:2 durch Julian Lüttmann.

12. Minute: 4:2 durch Damiano Schirru.

13. Minute: 5:2 durch Damiano Schirru - jetzt kommt es dicke für den MSV.

13. Minute: 6:2 durch Tim Reichert.

14. Minute: 7:2 durch Julian Lüttmann. Duisburg zerfällt.

Abpfiff. Und die zweite Niederlage für den MSV.

Wuppertaler SV - Schalke 04 3:3

1. Minute: Anpfiff.

3. Minute: 1:0 durch Gaetano Manno - starker Treffers des Wuppertaler Sportchefs.

5. Minute: 2:0 durch Daniel Grebe.

7. Minute: 2:1 durch Kamil Waldoch.

7. Minute: 2:2 durch Christian Eggert - Schalke meldet sich zurück!

10. Minute: 2:3 durch Benjamin Wingerter. Damit haben die Königsblauen die Partie gedreht.

12. Minute: Lattenkracher des WSV, da haben die Wuppertaler den Ausgleich um Zentimeter verfehlt.

15. Minute: 3:3 - der Last-Minute-Ausgleich für Wuppertal!

Abpfiff.

Damit ist die erste Spielrunde beendet. Der Wuppertaler SV und Schalke 04 eröffnen die zweite - nach der Start-Pleite steht S04 bereits unter Druck.

SG Wattenscheid - Rot-Weiß Oberhausen 2:2

1. Minute: Anpfiff.

5. Minute: Torlose und kampfbetonte Anfangsphase im Duell zwischen SGW und RWO.

7. Minute: 0:1 durch Damiano Schirru.

11. Minute: 1:1 durch Jonas Aquistapace.

14. Minute: 2:1 durch Michael Jost.

15. Minute: 2:2 durch Dennis Charlier - nur Sekunden vor dem Abpfiff.

Abpfiff.

Mülheim All Stars - Wuppertaler SV 3:3

1. Minute: Anpfiff. Auch der WSV hat trotz erstmaliger Teilnahme und verhältnismäßig weiter Anreise eine kleine, aber lautstarke Fangemeinde mitgebracht.

2. Minute: 0:1 durch Daniel Grebe.

6. Minute: 1:1 durch Mathias Lierhaus. Mülheim trifft und wird gefeiert.

9. Minute: Ausgeglichene Nummer hier. Die All Stars halten gegen WSV-Sportchef Gaetano Manno, Ex-Trainer Björn Mehnert und Co. stark dagegen.

10. Minute: 2:1 durch Sascha Schnecker.

10. Minute: 3:1 durch Mathias Lierhaus.

12. Minute: 3:2 durch Marc Bach.

14. Minute: 3:3 durch Silvio Pagano.

Abpfiff.

MSV Duisburg - VfL Bochum 3:4

1. Minute: Der Ball rollt.

1. Minute: 1:0 durch Sercan Güvenisik.

3. Minute: 1:1 durch Daniel Kaczor.

7. Minute: 2:1 für Duisburg.

9. Minute: 2:2 durch Suri Ucar.

11. Minute: Mega-Glück für Duisburg - der Pfosten rettet gleich doppelt.

13. Minute: 2:3 durch Marcel Maltritz.

12. Minute: 2:4 durch Dino Degenhard.

15. Minute: Kommt der MSV noch mal zurück? Viel Zeit bleibt nicht.

15. Minute: Das 3:4 fällt mit dem Schlusspfiff.

Abpfiff.

Schalke - RWE 2:5

1. Minute: Der Ball rollt.

1. Minute: 0:1 Essen durch Marwin Studtrucker.

2. Minute: 0:2 durch Kevin Grund.

2. Minute: 1:2 durch Michael Ohnesorge.

4. Minute: Stimmungsvolle Atmosphäre hier in Mülheim. "Absteiger", skandieren die RWE-Fans bei Schalker Ballbesitz.

5. Minute: 1:3 durch Marwin Studtrucker.

6. Minute: 2:3 durch Kamil Waldoch.

10. Minute: Schalke schnuppert gegen die stark besetzten Essener am Ausgleich.

12. Minute: 2:4 durch Kevin Grund - erst rettet Oliver Reck, dann der Pfosten - doch der dritte Abschluss sitzt.

14. Minute: 2:5 durch Marwin Studtrucker.

Abpfiff.

Der Siegerpokal wird präsentiert

Schalke-Legende Olaf Thon und Mülheims Oberbürgermeister Marc Buchholz präsentieren das, wonach alle acht Teilnehmer gieren: den großen und goldenen Siegerpokal.

Mahlzeit aus Mülheim!

Das Programm startet, die Westenergie-Halle ist gut gefüllt. Mit einer Gesangseinlage geht es los, ehe Titelverteidiger Schalke und Rot-Weiss Essen für die sportliche Eröffnung sorgen.

Kurz zum Modus: Die acht Mannschaften kämpfen in zwei Vierergruppen ums Weiterkommen, die vier besten Teams ziehen ins Halbfinale ein. Platz drei wird im Neunmeterschießen ausgespielt, das Finale soll um 17.40 Uhr steigen. Die Spielzeit beträgt jeweils 15 Minuten.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A

Schalke 04

Rot-Weiss Essen

Mülheim All Stars

Wuppertaler SV

Gruppe B

SG Wattenscheid 09

Rot-Weiß Oberhausen

MSV Duisburg

VfL Bochum

Der Spielplan der Gruppenphase

Schalke - RWE (12.30 Uhr)

MSV - Bochum (12.48 Uhr)

Mülheim All Stars - WSV (13.06 Uhr)

Wattenscheid - RWO (13.24 Uhr)

WSV - Schalke (13.42 Uhr)

RWO - MSV (14 Uhr)

Mülheim All Stars - RWE (14.36 Uhr)

Wattenscheid - Bochum (14.54 Uhr)

Schalke - Mülheim All Stars (15.12 Uhr)

MSV - Wattenscheid (15.30 Uhr)

RWE - WSV (15.48 Uhr)

Bochum - RWO (16.06 Uhr)