NRW-Traditionsmasters: Vorfreude am Vorverkauf ablesbar - Resttickets am Spieltag

Das Jahr 2024 beginnt fußballerisch spektakulär: Am Sonntag, 7. Januar, findet in der Mülheimer Westenergie Sporthalle die 17. Auflage des NRW-Traditionsmasters statt.

Die Veranstaltung versammelt die Altstars des Revierfußballs, die vor den Augen von rund 2.500 Zuschauern unter dem Hallendach um den begehrten Titel kämpfen werden.

Die Vorfreude ist bereits jetzt spürbar, denn der Vorverkauf für dieses einzigartige Hallenspektakel stößt auf außerordentliches Interesse beim Publikum. Das unterstreicht die hohe Beliebtheit und die Begeisterung für diese traditionsreiche Veranstaltung.

Für spontane Fans des runden Leders besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, Eintrittskarten am Veranstaltungstag an der Tageskasse zu erwerben. Diese öffnet am Spieltag bereits um 10:30 Uhr direkt an der Westenergie Sporthalle.

Hinweise zu Anreise und Einlasssituation für einen reibungslosen Spieltag

Um einen reibungslosen Einlass zu gewährleisten, werden die Zuschauer gebeten, frühzeitig anzureisen. Wichtig: Die Tickets müssen beim Einlass gescannt werden. Daher sollten alle Gäste bereits den entsprechenden Code bereithalten.

Aufgrund der Verkehrs- und Parkplatzsituation wird um die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und der umliegenden Parkhäuser am "FORUM Mülheim" (Dickswall), dem "Evangelischen Krankenhaus" (Ruhrstraße) und dem "StadtQuartier Schlossstraße" (Friedrich-Ebert-Straße) gebeten.

Das NRW-Traditionsmasters verspricht nicht nur hochkarätigen Fußball, sondern auch eine unvergessliche Begegnung mit den Helden vergangener Tage.