VfL Bochum: Weisse noch? Zwei Uefa-Cup-Spektakel vor der Jahrtausendwende

Borussia Dortmund feierte Erfolge in der Champions League, Schalke 04 im UEFA-Cup – doch auch der kleine Nachbar aus Bochum zelebrierte seine ganz eigene Reise durch Europa. Weisse noch?

Borussia Dortmund gewann die Champions League, Schalke 04 den UEFA-Cup – und der VfL Bochum, Aufsteiger in die 1. Bundesliga, wurde gleich mal Fünfter. Es gab schon schlechtere Saisons für die Vereine aus dem Ruhrpott. Der fünfte Tabellenrang bedeutete für den VfL die erstmalige Teilnahme am Europapokal. Es sollte eine unvergessliche Reise werden.

„Wir steigen auf, wir steigen ab, und zwischendurch UEFA-Cup!“ Jedem Bochum-Fan wird dieses Lied geläufig sein. In der Saison 1997/98 war es so weit, die „graue Maus“ aus Bochum spielte im UEFA-Cup. Die Trikots? Passend „festlich-bunt“, in Anlehnung an den Hauptsponsor „Faber LOTTO Service“ entstanden die heute berühmten VfL-Regenbogen-Trikots.

Die Auslosung ergab für die Bochumer ein Aufeinandertreffen mit dem türkischen Erstligisten Trabzonspor. So ging es also im September 1997 auf in die Türkei – aufgrund eines Tipps von Jörg Berger, mit dem VfL-Trainer Klaus Toppmöller im Kontakt stand, allerdings nicht nach Trabzon, sondern eine Autostunde außerhalb nach Rize.

Bereits nach 60 Sekunden stand es dann auch schon 1:0 für den VfL. Henryk Baluszynski verwandelte einen Foulelfmeter (Thomas Reis war gefoult worden). Das Hinspiel ging schließlich zwar mit 1:2 verloren, ließ aber für das Rückspiel alles offen.

Wir waren immer für eine Menge Tore gut! Tomasz Waldoch

Und „anne Castroper“ drehten die Bochumer das Ergebnis tatsächlich, 5:3 lautete das Ergebnis, also 6:5 nach Hin- und Rückspiel. Eine Achterbahnfahrt, bei der der VfL nach 68 Minuten schon alles im Griff zu haben schien. Nach Toren von Thomas Stickroth, Sergej Juran (2), Mirko Dickhaut und Peter Peschel führte man 5:1. Da Tomasz Waldoch allerdings bereits in der 45. Minute Gelb-Rot gesehen hatte, kamen die Türken noch einmal auf 5:3 heran, das letzte Tor zum Weiterkommen wollte allerdings nicht mehr fallen – auf in Runde zwei für den VfL!

Dort setzte es im Hinspiel beim FC Brügge erneut eine Niederlage, ohne Auswärtstor mussten sich die Bochumer mit 0:1 geschlagen geben. Doch das Rückspiel sollte vielen Bochumern noch lange im Gedächtnis bleiben, der belgische Top-Klub wurde mit 4:1 nach Hause geschickt. Überragender Mann war die „Zaubermaus“, Mannschaftskapitän Dariusz Wosz, der mit dem 4:1 in der 90. Minute den Deckel drauf machte. Tomasz Waldoch verriet im Kicker das Erfolgsgeheimnis: „Wir waren immer für eine Menge Tore gut!“

VfL Bochum: Ajax Amsterdam eine Nummer zu groß

Somit stand der „kleine“ VfL im Achtelfinale des UEFA-Cups. Dort sollte aber Schluss sein, Ajax Amsterdam erwies sich letztlich als eine Nummer zu groß. Dieses Mal war die Hypothek aus der Auswärtsniederlage zu groß - 2:4 verlor der VfL Ende November in Amsterdam.

Dabei begann das Spiel aus Bochumer Sicht überragend: Nach Toren von Thomas Reis und Tomasz Waldoch stand nach 24 Minuten ein 2:0 für die Gäste auf der Anzeigetafel. Doch noch vor der Pause konnte Ajax das Spiel drehen und ging mit 4:2 in Führung – gleichzeitig der Endstand.

Im Rückspiel stand Thomas Ernst für den verletzten Uwe Gospodarek in der Startelf und musste nach 51 Minuten hinter sich greifen - 0:1. Doch Norbert Hofmann und Zoran Mamic drehten das Spiel, es stand 2:1 für Bochum. 20 Minuten waren noch zu spielen, es fehlte nur noch ein Tor zum Weiterkommen! Doch nur drei Minuten später stellte Amsterdam auf 2:2, ein Gegentreffer, von dem sich die Bochumer nicht mehr erholen sollten.

So endete also das erste Abenteuer des VfL auf europäischer Bühne und damit ein Lauf, der der vielleicht erfolgreichste der Vereinsgeschichte war. Weisse noch?