25 Fragen an: Bilal Abdallah - "Wontorra und Thomalla dürfen sich um ein Date mit mir streiten"

Westfalenliga, Oberliga, Regionalliga: Für mehr hat es bei Bilal Abdallah nicht gereicht. Doch der Offensivspieler hat einiges erlebt und zu erzählen. Er stellt sich dem RS-Fragenkatalog.

Bilal Abdallah spielt seit dem Sommer 2022 für den SV Wacker Obercastrop.

In Castrop-Rauxel fühlt sich der 28-Jährige pudelwohl. Er scheint nach den Stationen ETB Schwarz-Weiß Essen, BSV Rehden, Rot Weiss Ahlen, Wuppertaler SV, Westfalia Herne, Lüner SV und Hammer Spielvereinigung seinen Platz gefunden zu haben.

"Beim SV Wacker ist es richtig cool. Es ist ein super familiärer Verein mit einer top Mannschaft. Wir haben viel Spaß", erzählt der 25-malige Regionalligaspieler (zwei Treffer) und 69-fache Oberligaakteur (13 Tore, 10 Vorlagen).

Von seinen Stationen hat Abdallah einiges zu berichten.

Bilal Abdallah stellt sich dem RevierSport-Fragenkatalog.

Meine größte Stärke ist... der gute Umgang mit meinen Mitmenschen.

Meine größte Schwäche ist... ich kann leider sehr oft nur schwer nein sagen. Manchmal muss man aber auch mal an sich denken.

Bei uns in der Kabine… herrscht die beste Musik, weil ich der DJ bin und die Verantwortung für gute Musik habe.

Der beste Moment meiner Fußballerkarriere war… 2018 als wir mit dem Wuppertaler SV in die Regionalliga aufgestiegen sind und dann im Niederrheinpokal-Finale vor 18.000 Fans an der Hafenstraße gegen Rot-Weiss Essen gespielt haben. Wir haben zwar 0:3 verloren, aber dieses Ereignis hat trotzdem eine tolles Saison abgerundet.

Das schönste Tor meiner Karriere war… ein Treffer für Rot Weiss Ahlen in der Regionalliga-Saison 2018/2019. Nach einem feinen Solo habe ich das Ding in den Knick gehauen. Es gab dann auch eine Auszeichnung von "Sporttotal". Die Trophäe steht noch heute in meinem Zimmer. Ich erinnere mich aber auch an sehr wichtige Tore. Wir spielten mit Herne gegen Haltern und lagen 1:4 zurück. Ich habe dann zwei Tore geschossen und einen Elfmeter herausgeholt. Am Ende spielten wir 4:4-Unentschieden. Das war der Anfang für eine tolle Aufholjagd in der Rückrunde. Wir waren nach der Hinrunde weit abgeschlagen Letzter und haben dann doch noch den Oberliga-Klassenerhalt geschafft.

Mein bester Mitspieler war... Cihan Yilmaz. Das war in der Regionalliga in Ahlen. Er war mein großer Bruder. Cihan hat über zehn Jahre in der Türkei gespielt und das hat man gesehen. Er war ein Zauberer am Ball. Aber ich erinnere mich auch gerne an Henrik Gulden, der leider aufgrund des Pfeifferschen Drüsenfiebers frühzeitig seine Karriere beenden musste. Aber er war so ein geiler Zocker. Wenn die Gesundheit mitgespielt hätte, dann wäre er, wie seine beiden Brüder, die in der MLS zocken, auch Profi geworden.

Mein bester Trainer war... Mircea Onisemiuc! Ich hatte beim ETB und in Ahlen das Vergnügen mit diesem tollen Trainer. Er war fachlich und menschlich überragend. Leider hatte er weder beim ETB noch in Ahlen die nötigen finanziellen Mittel, um einen guten Kader aufzustellen.

Mein schlechtester Trainer war... Christian Knappmann.

Als ich ein kleiner Junge war, war mein Vorbild... Zinedine Zidane. Er hat es als Franzose mit nordafrikanischem Migrationshintergrund ganz nach oben geschafft. Mein Vater, meine Brüder und ich konnten uns mit ihm immer total identifizieren. Er war der Größte!

Ich bin kein Fußballprofi geworden, weil… ich es nicht aus dem ganzen Herzen wollte. Ich durfte in den Nachwuchsleistungszentren reinschnuppern und habe auch einige Regionalligaspiele absolviert. Aber irgendwo haben mir für dieses Geschäft, mit den ganzen Verhandlungen und Beratern, der Biss, die Mentalität gefehlt. Ich habe mich für ein normales Leben entschieden und bin auch so glücklich.

Das Beste am Ruhrgebiet ist… das Herner Meer im Sommer, inklusive eines gutes Grillfleischs.

Entweder, oder?

Dortmund oder Schalke? Dortmund, allein schon wegen Kevin Großkreutz, der aktuell mein Mitspieler beim SV Wacker Obercastrop ist. Der hat mich mit dem BVB-Virus identifiziert. Zuletzt gab er mir seine Dauerkarten, das war ein Erlebnis. Die Gelbe Wand ist schon heftig.

Bier oder Wasser? Wasser.

Club oder Kneipe? Hamam.

Natur- oder Kunstrasen? Kunstrasen, wenn er gut ist (lacht).

Kämpfer oder Künstler? Künstler.

Kino oder Netflix? Kino.

Fußball im TV oder Stadion? Im TV.

Zum Abschluss noch ein paar Fragen:

Mit wem möchten Sie gerne mal ein Wasser trinken gehen? Laura Wontorra und Sophia Thomalla finde ich schon scharf. Sie dürfen sich gerne um ein Date mit mir streiten und dann entschieden, worauf ich sie einladen darf (lacht).

Bei welchem Verein erlebten Sie die krasseste Mannschaftsfahrt – und warum?

Mit Wacker Obercastrop nach Scheveningen, in der Nähe von Den Haag. Das war richtig heftig, da haben wir uns alle noch besser kennengelernt (lacht). Ich war dann auch der Kapitän, wenn es um die Themen Musik, Strand, Bars, Clubs ging.

Worüber können Sie lachen?

Ich lache gerne über Jokes, die in einer gewissen Grauzone sind. Auch auf dem Platz, wenn da gestichelt wird, bin ich dabei und lache im Nachhinein darüber. Ich habe mit den Jahren gelernt, dass man nicht alles so sehr auf die Goldwaage legen sollte.

Mein bester Urlaub war?

Das war Weihnachten 2023 in Tunesien in El Guettar. Das ist in der Nähe der Sahara, im Süden des Landes. Wir hatten mit meinen Cousins eine sturmfreie Bude und haben die Zeit sehr genossen - bei schönen 25 Grad Celsius Ende Dezember.

Was ist für Sie unverzichtbar?

Der Kontakt mit meiner Mama. Ich muss jeden Tag zumindest ihre Stimme gehört haben.

Welche Musik hören Sie gerne und was läuft in der Kabine?

Ich habe ja auch mal drei Jahre lang als DJ aufgelegt und da hat es mir die Musik von "Jul" angetan. Der Interpret ist auch Sponsor bei Olympique Marseille. Mittlerweile habe ich die Jungs dahin bekommen, dass wir diese Musik auch in der Kabine beim SV Wacker Obercastrop hören.