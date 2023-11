18 Fragen an... RWE-II-Tormaschine Emre Kilic - "Ich war leider zu faul"

FC Ingolstadt 04 14:00 Rot-Weiss Essen 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Emre Kilic führt in der Kreisliga B in Essen die Torjägerliste an. Nach 13 Spielen stehen satte 34 Buden beim Stürmer von Rot-Weiss Essen II auf dem Konto.

Die Zweitvertretung des Drittligisten Rot-Weiss Essen eilt in der Kreisliga B von Sieg zu Sieg. 13 Spiele und 13 Dreier stehen zu Buche. Der Aufstieg in die A-Klasse ist nur noch Formsache. Dass die Essener so gut dastehen ist auch ein Verdienst von Emre Kilic. 34 Treffer erzielte der Neuzugang aus dem Sommer 2023 in den bisherigen 13 Einsätzen für RWE II. Bevor es in der Kreisliga B weiter auf Torejagd geht, hat sich die RWE-II-Tormaschine Emre Kilic dem RevierSport-Fragenkatalog gestellt. Und, er ergänzt: "Ich hoffe, dass ich am Ende der Saison vor meinem Mannschaftskollegen Dominik Milaszewski, der bei 28 Treffern liegt, stehe und wir natürlich aufsteigen. Ob ich dann beim Verein bleiben werde, weiß ich noch nicht. Das ist zu diesem Zeitpunkt zu früh zu sagen." Emre Kilic, wie würden Sie den Satz zu Ende bringen: Meine größte Stärke ist... der Torabschluss! Meine größte Schwäche ist... das Kopfballspiel. Bei uns in der Kabine… ist es sehr laut. Der beste Moment meiner Fußballerkarriere war… beim VfR Bottrop-Ebel. Samet Kanoglu hatte das im RevierSport-Fragenkatalog auch erst jüngst erwähnt. Ich habe damals 52 Tore zum Aufstieg beigetragen. Das schönste Tor meiner Karriere ... das waren Distanzschüsse aus rund 30 Metern. Diese Dinger sind geil und da freue ich mich sehr, wenn die ins Netz flattern. Aber das schönste Tor habe ich gar nicht - dafür waren es bei über 200 Buden im Seniorenfußball einfach zu viele Treffer (lacht). Ich bin kein Fußballprofi geworden, weil… ich einfach zu faul war. Das Beste am Ruhrgebiet ist… die schöne Luft (lacht). Entweder, oder? Dortmund oder Schalke? Schalke. Bier oder Wasser? Bier. Club oder Kneipe? Kneipe. Natur- oder Kunstrasen? Kunstrasen Kämpfer oder Künstler? Kämpfer. Fußball im TV oder Stadion? Stadion. Zum Abschluss noch ein paar Fragen: Mit wem möchten Sie gerne mal ein Bier trinken gehen? Michael Ballack, weil das ein geiler Typ ist. Er hat diese gewisse Standhaftigkeit gehabt. Er war ein echter Leader - egal, bei welchem Klub er zockte. Worüber können Sie lachen? Über Versäumnisse anderer Menschen. Man könnte auch sagen, dass ich schadenfroh bin (lacht). Dazu stehe ich dann auch. Was ist für Sie unverzichtbar? Nach dem Spiel das Bier. Im Leben natürlich die Familie. Welche Musik hören Sie gerne und was läuft in der Kabine? Ich höre gerne deutschen Rap, in der Kabine läuft aber leider fast nur Schlager. Wenn Sie noch einmal neu beginnen könnten, was würden Sie in Ihrem Leben anders machen? Ich hätte von kleinauf mehr für den Fußball investieren sollen.

