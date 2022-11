Brasilien und Portugal starten: So sehen Sie den WM-Tag live im TV

Am Donnerstag starten die Gruppen G und H in die WM. Hier erfahren Sie, wo diese und die weiteren Partien des Tages im Fernsehen übertragen werden. WM 2022

Während Fußball-Fans es bei vergangenen Weltmeisterschaften gewohnt waren, alle 64 Partien komplett im Free-TV zu verfolgen, hat sich bei der laufenden WM in Katar Magenta TV die Übertragungsrechte gesichert - ARD und ZDF zeigen immerhin 48 Spiele. Hier gibt es den Überblick, wo die heutigen Begegnungen zu sehen sind.

Der erste WM-Donnerstag startet mit Gruppe G. Um 11 Uhr trifft die Schweiz auf Kamerun. Zu verfolgen ist die Begegnung nur bei Magenta TV.

Darauf folgt der Auftakt der Gruppe H. Ab 14 Uhr stehen sich Paraguay und Südkorea gegenüber. Dieses Spiel wird sowohl bei der ZDF als auch Magenta TV zu sehen sein.

Um 17 Uhr geht es dann für Portugal in der Gruppe H los. Gegner ist im ersten Spiel Ghana. Und alle Augen dürften auf Portugals Superstar Ronaldo gerichtet sein, der zuletzt Schlagzeilen machte, weil er seinen Arbeitgeber Manchester United angriff. Mittlerweile trennte sich der Klub von dem Weltstar. Zu sehen ist die Partie ebenfalls beim ZDF und bei Magenta

Den Abschluss des Donnerstags ist das Brasilien überlassen. Der WM-Favorit trifft in seinem Gruppenspiel in der Gruppe G ab 20 Uhr auf Serbien. Die Favoritenrolle dürfte klar verteilt sein. Alles andere als ein Sieg für Superstar Neymar und Co wäre eine Überraschung. Die 90 Minuten sind ebenfalls im Free- und Pay-TV bei ZDF und Magenta TV im Programm.