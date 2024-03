Preußen Münster: Keine Schonung abseits vom Aufstiegskampf, Hildmann will in den DFB-Pokal

Preußen Münster hat einen Lauf und will nun alles. Den Durchmarsch und den Westfalenpokal. Samstag wartet im Halbfinale das Derby bei Arminia Bielefeld.

Am 16. Dezember 2023 verlor Preußen Münster zuletzt ein Pflichtspiel. Damals in Unterhaching konnte niemand ahnen, dass die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann im Anschluss die Liga von hinten aufrollt.

Doch so kam es. Zuletzt gab es sechs Siege in Serie in der 3. Liga, dadurch sind die Preußen als Aufsteiger voll im erneuten Aufstiegsrennen. Zwei Punkte beträgt der Abstand nur zum Zweiten und Dritten.

Doch bevor es um den Durchmarsch geht und die Knallerpartien gegen Dynamo Dresden, Jahn Regensburg und den SSV Ulm 1846 warten, geht es im Westfalenpokal-Halbfinale zum Derby zu Arminia Bielefeld.

In der Liga gab es dort ein 0:4 - das war allerdings am zweiten Spieltag. Seitdem sind beide Teams komplett konträr durch die Liga gewandert. Während Münster das Team der Stunde ist, muss Bielefeld den zweiten Abstieg in Serie fürchten.

Dementsprechend selbstbewusst geht Hildmann in die Begegnung und erklärt vor dem Spiel: "Wir wollen ins Finale, werden am Samstag heiß sein."

Um 14 Uhr ist Anpfiff in Bielefeld, es werden über 17.000 Zuschauer vor Ort sein. Hildmann: "Wir wollen in den DFB-Pokal, das ist klar. Es wird eine schwierige Aufgabe, Bielefeld ist von den Mannschaften auswärts sicherlich das schwerste Los."

In den DFB-Pokal käme der SCP auch, wenn er am Ende der Saison in der 3. Liga einen der ersten vier Plätze belegt. Darauf will sich der Coach aber nicht verlassen. "Wir wissen um die Bedeutung des Pokals, das will ich nochmal sagen. Wir werden auch niemanden schonen, wollen voll im Rhythmus bleiben."

Verzichten muss er aber dennoch auf einige Akteure, wie er berichtete: "Luca Bazzoli wird ausfallen, er ist krank. Genauso Ali Hahn. Auch Thorben Deters ist noch verletzt. Alle anderen Spieler sind soweit fit. Für Luca wird Rico Preißinger spielen, das kann ich auch schon sagen. Er ist ein Vollprofi, der es sich verdient hat mit seinen Leistungen."

Mit Blick auf den Gegner sagt der Erfolgstrainer der Preußen: "Wir kennen Bielefeld sehr gut, das wird eine schwierige Aufgabe. Für uns wird es wichtig sein, dass wir völlig unbeeindruckt sind und unser Spiel durchdrücken. Wir brauchen ein hohes Engagement, eine hohe Leidenschaft."