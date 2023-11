Westfalenpokal: Ärger um Heimspiel - hier findet Erkenschwick gegen Münster nun statt

Die Spielvereinigung Erkenschwick darf ihr Westfalenpokal-Viertelfinale gegen Preußen Münster nicht zuhause austragen. Nun gibt es einen neuen Spielort.

Im letzten Jahr warf die Spvgg. Erkenschwick Preußen Münster aus dem Westfalenpokal. 5:4 hieß es im Achtelfinale, Erkenschwick konnte seinen Heimvorteil nutzen. Erst im Finale war für den Oberliga-Aufsteiger gegen den Sieger FC Gütersloh Schluss.

Nun kommt es im Viertelfinale erneut zum Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs. Erkenschwick freute sich auf ein weiteres packendes Heimspiel. Doch die Polizei machte dem Plan einen Strich durch die Rechnung.

Nun gibt es eine neue Lösung, denn das Heimrecht wurde getauscht, wie Erkenschwick am Mittwochabend erklärte. In einer Mitteilung heißt es: "Nun ist es offiziell: Das eigentlich im Stimberg-Stadion angesetzte Heimspiel im Westfalenpokal gegen Preußen Münster findet nun im Stadion an der Hammer Straße in Münster statt. Das Heimrecht wurde nun seitens des FLVW getauscht, nachdem die Polizei Recklinghausen Sicherheitsbedenken geäußert hatte. Die Begegnung wird nun also am Samstag, den 18.11.2023 um 13:00 Uhr angepfiffen."

Erfreut sein wird am Stimberg darüber niemand, denn vor der Entscheidung waren die Erkenschwicker mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gegangen. Dort hieß es: "Für uns als Verein bedeutet der Entzug des Heimrechts massive Einschnitte im wirtschaftlichen als auch perspektivischen Bereich, die sehr schmerzen. Es ist die Aufgabe der Polizei, eine Einschätzung der Sicherheitslage abzugeben, das respektieren wir absolut. Wir hätten uns allerdings wesentlich mehr Bereitschaft für einen Diskurs und eine alternative Lösung gewünscht. Im Ablauf fühlen wir uns vor vollendete Tatsachen gestellt, ohne eine Chance der Einflussnahme. An unsere Fans möchten wir folgende Worte richten: Wir verstehen den Unmut und den Ärger (es geht uns nicht anders). Wie auch immer dieses Spiel nun ausgetragen wird, möchten wir den Appell an euch richten, uns als Verein und unsere Jungs sportlich zu unterstützen. Ein Boykott des Spiels lässt den wirtschaftlichen Schaden nur noch größer werden und unsere Mannschaft hat sich den Support durch ihre großartigen Leistungen, die uns ein solches Spiel überhaupt erst ermöglicht haben, redlich verdient. Feuert unsere Jungs an und verhaltet euch vorbildlich."

Das Viertelfinale im Westfalenpokal in der Übersicht

Dienstag, 14. November 2023, 19 Uhr

SV Lippstadt 08 - RSV Meinerzhagen

Mittwoch, 15. November 2023, 19 Uhr

DSC Arminia Bielefeld - SV Rödinghausen

SC Verl - SG Wattenscheid 09

Samstag, 18. November 2023, 13:30 Uhr

SC Preußen Münster - SpVgg Erkenschwick