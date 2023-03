Westfalenpokal: Termine für die Halbfinal-Duelle stehen fest

Die Halbfinal-Partien im Westfalenpokal wurden zeitgenau angesetzt. Die Termine für die beiden Partien im Überblick.

Es wird ernst im Westfalenpokal. Vergangene Woche wurde mit der Spielvereinigung Erkenschwick der letzte Halbfinal-Teilnehmer ermittelt, damit ist der Weg geebnet für die Runde der letzten Vier.

Erkenschwick wird beim Delbrücker SC gastieren, im zweiten Spiel trifft der ASC Dortmund auf den FC Gütersloh. Inzwischen ist auch klar, wann die beiden Partien ausgetragen werden: nämlich am Mittwoch, 19. April.

Das Oberliga-interne Duell zwischen dem ASC und Gütersloh wird um 18.15 Uhr angepfiffen, eine Stunde später empfängt Delbrück Erkenschwick. Das Endspiel steigt dann am 3. Juni im Rahmen des Finaltags der Amateure im Stadion des bereits ausgeschiedenen SV Westfalia Rhynern.

Kurios bei der laufenden Pokalausgabe: Die höherklassigen Vereine sind bereits allesamt ausgeschieden. Sowohl Drittligist SC Verl als auch Regionalliga-Spitzenreiter Preußen Münster oder Titelverteidiger SV Rödinghausen verabschiedeten sich frühzeitig aus dem Wettbewerb.





So bietet sich nun sogar dem Westfalenligisten Erkenschwick die Chance auf die Trophäe, die in den vergangenen Jahren immer mindestens an einen Fünftligisten ging.

Zumindest eine Finalteilnahme erscheint für die Spielvereinigung nicht gänzlich unrealistisch. Sie trifft als selbstbewusster Westfalenliga-Spitzenreiter in der anstehenden Runde auf das Oberliga-Schlusslicht Delbrück.

Spannung verspricht auch das zweite Halbfinale zwischen dem ASC und Gütersloh. Bis vor kurzem lagen beide Teams noch recht nah in der Tabelle zusammen, inzwischen ist Gütersloh in Richtung der Spitzengruppe davon gezogen.

Westfalenpokal: Die bisherigen Runden im Überblick