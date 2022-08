Erkenschwick: Nach Pokal-Weiterkommen gegen Ahlen - Fokus liegt auf Aufstieg

Die Spielvereinigung Erkenschwick hat nach einem echten Pokal-Krimi gegen Regionalligist Rot Weiss Ahlen den Einzug ins Achtelfinale des Westfalenpokals perfekt gemacht.

Erkenschwicks Trainer Magnus Niemöller war nach dem Weiterkommen gegen Ahlen sichtlich erleichtert, aber nicht überrascht: "Ich weiß von der Stärke meiner Mannschaft. Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass ich im Nachhinein nicht sagen will, dass wir zu viel Respekt hatten. Ich bin stolz auf die Jungs! Wir haben unser Spiel durchgezogen und waren phasenweise wirklich stark in der Partie."

Bei den Spielern und dem Trainer herrschte nach der Partie ausgelassene Feierstimmung. Dafür gab es nach dem Überraschungssieg auch allen Grund. Schließlich hat der Sechstligist einen Viertligisten ausgeschaltet. In der kommenden Saison will Erkenschwick dann wieder in der Oberliga spielen.

Der Fokus liegt auch weiterhin auf der Liga und der Mission Aufstieg, der Pokal bleibt für uns ein schöner Bonus. Magnus Niemöller

Am Sonntag steht wieder der Ligaalltag auf dem Programm. "Wir wussten, dass es für Ahlen schwer wird, wenn sie zum Stimberg kommen. Wir hatten am Ende natürlich auch Glück. Aber das gehört im Elfermeterschießen dazu. Wir müssen jetzt mit Blick auf die Liga natürlich aufpassen, dass wir auf dem Boden bleiben. Aber klar ist auch, dass wir aus so einem Ergebnis Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben ziehen wollen. Vor allen Dingen müssen wir bis Sonntag regenerieren. Denn wenn wir in der Liga verlieren, können wir uns für den Pokalsieg nichts kaufen", erklärte der Erkenschwicker Coach.

Mit Blick auf die nächste Pokal-Runde wartet schon ein weiterer Kracher auf die Spielvereinigung. In der nächsten Runde geht es gegen den Sieger aus der Partie SG Wattenscheid gegen Preußen Münster. Für Coach Niemöller gibt es keinen Wunschgegner: "Wattenscheid hätte als Lokalrivale eine gewisse Brisanz. Die würden sicherlich, ebenso wie Münster, reichlich Fans mitbringen. Gegen Preußen haben wir bereits im letzten Jahr im Westfalenpokal verloren, eventuell wäre eine Revanche ja auch was Schönes", merkte Niemöller augenzwinkernd an.

Doch er schob sofort hinterher: "Der Fokus liegt auch weiterhin auf der Liga und der Mission Aufstieg, der Pokal bleibt für uns ein schöner Bonus."