Westfalenpokal: Nach drei Ligapleiten - Wattenscheid mit Mühe gegen Landesligisten

Nach dem schwachen Start in der Regionalliga wollte die SG Wattenscheid im Westfalenpokal Selbstvertrauen tanken. Zumindest wurde die 2. Runde erreicht.

In der ersten Runde im Westfalenpokal musste Regionalliga-Aufsteiger SG Wattenscheid 09 gegen den Landesligisten SV Hohenlimburg antreten. Beim 2:1 gab es einen hart erkämpften Sieg.

Vor dem Spiel wurde die SGW noch auf dem Transfermarkt aktiv und verpflichtete für die bisher so wacklige Defensive Tim Brdaric. Der 22-jährige Innenverteidiger stand zuletzt beim KFC Uerdingen unter Kontrakt.

Wattenscheids Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo betonte: "Wir haben mit Tim einen Spieler für uns gewinnen können, der trotz seiner 22 Jahre genau weiß, worauf es in der Regionalliga ankommt. Er kann sowohl im defensiven Mittelfeld, als auch in der Abwehrzentrale eingesetzt werden. Auf beiden Positionen hat er in der vergangenen Saison ordentliches Durchsetzungsvermögen bewiesen. Wir freuen uns, dass er sich für 09 entschieden hat."

Im Pokal gegen den Landesligisten stand Brdaric im Kader, aber nicht in der Startelf. Und nach drei Pleiten zum Auftakt der neuen Spielzeit misslang auch der Beginn im Pokal. Denn der SV Hohenlimburg ging nach elf Minuten in Führung. Albian Kamaj traf für den Außenseiter.

15 Minuten später war es Dennis Knabe, der für die Mannschaft von Trainer Christian Britscho ausgleichen konnte. Mit dem 1:1 ging es in die Kabine.

Und nach dem Wechsel dauerte es bis zur 67. Minute, ehe Niko Bosnjak die Wattenscheider Führung erzielen konnte. Bei dem knappen Resultat blieb es bis zum Ende.

In der 2. Runde wartet eventuell schon ein Kracher auf die SG Wattenscheid. Denn Ende August muss die SGW gegen Sieger der Begegnung Rot-Weiß Hünsborn - Preußen Münster antreten. Münster ist der klare Favorit.

Doch zuvor muss die SGW in der Regionalliga die Kurve bekommen. Die nächste Chance besteht am Samstag (14 Uhr) zuhause gegen Fortuna Köln.