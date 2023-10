Niederrheinpokal-Auslosung: RWE muss nach Straelen, RWO zum 1. FC Monheim

Das Achtelfinale im Niederrheinpokal wurde ausgelost. Rot-Weiss Essen zieht den SV Straelen, Rot-Weiß Oberhausen den 1. FC Monheim Alle Paarungen gibt es hier.

Der Niederrheinpokal 2023/24 geht in seine dritte Runde. In der Sportschule Wedau wurde am Samstag (7. Oktober) das Achtelfinale ausgelost. Titelverteidiger Rot-Weiss Essen fährt zum SV Straelen, Rot-Weiß Oberhausen ist beim 1. FC Monheim aus der Landesliga gefordert.

Da die Zweitrundenpartie zwischen dem KFC Uerdingen und dem MSV Duisburg (Mittwoch, 11. Oktober, 19.30 Uhr) noch gespielt werden muss, zog der TVD Velbert ein Doppellos. Gegen den MSV wäre es ein Heimspiel für die Velberter, schlägt der KFC die Zebras, hat Uerdingen im Achtelfinale Heimrecht.

Bezirksligist Schwarz-Weiß Alstaden, der in der 2. Runde den Wuppertaler SV schockte und ausschaltete, trifft auf Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert. Für den ETB Schwarz-Weiß Essen kommt es zum Spiel gegen Ligarivale Germania Ratingen. Ausgetragen werden die Spiele vom 24. bis 26. Oktober.

Alle Achtelfinal-Partien im Überblick:

VfR Krefeld-Fischeln (Bezirksliga) - Sportfreunde Baumberg

DV Solingen (Landesliga) - Sportfreunde Hamborn 07

1. FC Monheim (Landesliga) - Rot-Weiß Oberhausen

Schwarz-Weiß Alstaden (Bezirksliga) - SSVg Velbert

KFC Uerdingen/MSV Duisburg - TVD Velbert

SpVg Schonnebeck - 1. FC Bocholt

SV Straelen - Rot-Weiss Essen

Germania Ratingen - ETB Schwarz-Weiß Essen

Die Auslosung beginnt

Zunächst wird das Achtelfinale in der Ü32 ausgelost. Dabei kommt es unter anderem zum Essener Derby zwischen dem SV Essen-Borbeck und dem ESC Rellinghausen.

Staffelleiter Wolfgang Jades und "Losfee" Norman Seitz (Trainer Sportfreunde Königshardt) werden die Auslosung vornehmen. Seitz wird mit seinen Königshardtern für Platz 1 in der Fair-Play-Wertung ausgezeichnet.

So lief die 2. Runde:

Für eine Sensation sorgte der Oberhausener Bezirksligist Schwarz-Weiß Alstaden. Die von Spielertrainer Raphael Steinmetz angeführte Mannschaft besiegte den Regionalligisten Wuppertaler SV mit 4:3 nach Verlängerung. Während Drittligist Rot-Weiss Essen beim 5:0 über den SC St. Tönis wenig Mühe hatten, mussten Rot-Weiß Oberhausen (5:3 gegen VfL Jüchen-Garzweiler) und die SSVg Velbert (5:3 beim FC Kray) sich mehr strecken.

Da außerdem die Partie vom KFC Uerdingen gegen den MSV Duisburg erst am Mittwoch (11. Oktober, 19.30 Uhr) ausgetragen wird, ist eines der heutigen Lose mit zwei Namen versehen.