Drittligist Rot-Weiss Essen hat die Pokalhürde SuS 09 Dinslaken erfolgreich gemeistert und mit 6:0 gewonnen. Trainer Christoph Dabrowski sah einen Pflichtsieg.

Knapp drei Monate ist es her, dass Rot-Weiss Essen in seiner Vereinshistorie zum zehnten Mal den Niederrheinpokal gewann. Anfang Juni setzte sich RWE an einer ausverkauften Hafenstraße mit 2:0 gegen den Rivalen Rot-Weiß Oberhausen durch.

Am Mittwochabend startete für den Drittligisten dann die neue Landespokalsaison. Die Rot-Weissen waren zu Gast beim ambitionierten Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken. Nach 90 Minuten siegte RWE mit 6:0 (3:0) und qualifizierte sich standesgemäß für die nächste Runde.

Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski nutzte das Dinslaken-Spiel, um viel zu rotieren und einigen Spielern, die zuletzt hinten dran waren, eine Chance zu geben. Um genau zu sein nahm der 45-Jährige – im Vergleich zum emotionalen Last-Minute-Erfolg gegen Preußen Münster (1:0) – neun Wechsel in der Startformation vor. Nur Felix Götze und Marvin Obuz, die beide zur Pause ausgewechselt wurden, blieben übrig.

Nach dem Abpfiff und Weiterkommen zeigte sich Dabrowski gut gelaunt: "Es gab keine Verletzten, wir haben einige andere Jungs gesehen und sind eine Runde weitergekommen. Das ist das Wichtigste. Mit Mats Brune stand auch ein U19-Spieler in der Startelf. Er trainiert schon regelmäßig bei uns mit und ist ein griffiger Mittelfeldspieler. Ich hätte mir aber persönlich schon ein zweistelliges Ergebnis gewünscht, um ehrlich zu sein. Dafür hätten wir druckvoller spielen müssen."





Für Rot-Weiss Essen geht es nach dem Pflichtsieg in Dinslaken bereits am Samstag (02. September, 14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg II weiter. In der letzten Saison wurde Freiburgs U23 Vizemeister, verlor aber trotzdem beide Spiele gegen RWE (0:3, 0:2). Mit nur zwei Punkten aus vier Partien rangieren die Breisgauer aktuell auf dem letzten Tabellenplatz und sind schlecht aus den Startlöchern gekommen.

Bei dieser Reise wird auch Lucas Brumme wieder mit dabei sein. Der Neuzugang hatte sich nach RevierSport-Informationen am Montag einer ärztlichen Untersuchung unterzogen. Dabrowski konnte allerdings bereits Entwarnung geben: "Er hatte ein bisschen Probleme an der Innenseite (Oberschenkel), aber ich gehe davon aus, dass er am Donnerstag wieder ganz normal trainiert."