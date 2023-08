RWE: Stauder im Niederrheinpokal auf der Trikotbrust

Rot-Weiss Essen wird in den Partien im Niederrheinpokal mit einem anderen Trikotsponsor auflaufen.

Rot-Weiss Essen startet am Mittwoch (19:30 Uhr) mit der Partie bei Bezirksligist SuS Dinslaken in den Niederrheinpokal.

Allerdings wird das RWE-Trikot etwas anders aussehen als im Alltag der 3. Liga. Denn Rot-Weiss Essen und die Privatbrauerei Jacob Stauder intensivieren ihre Zusammenarbeit noch weiter. RWE läuft in der Niederrheinpokal-Saison 2023/24 im roten Trikot mit Stauder auf der Brust auf.

Maximal sechs Begegnungen sind es, bis RWE den Titel verteidigen und erneut in den DFB-Pokal einziehen könnte. Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiss Essen: „Der Wunsch, einmal Stauder auf der RWE-Trikotbrust zu lesen, ist bei unseren Fans natürlich tief verankert. Gemeinsam mit dem Team der Privatbrauerei Stauder haben wir eine Idee entwickelt, wie das realisierbar wird – und eine Möglichkeit im Niederrheinpokal-Wettbewerb gefunden.“

Erst im Juni dieses Jahres wurde die Partnerschafts-Verlängerung zwischen RWE und Stauder um vier weitere Jahre bis 2027 bekanntgegeben. Uhlig: „Unsere Partnerschaft basiert auf Tradition, vertrauensvoller Zusammenarbeit und Ideenreichtum! Darauf sind wir besonders stolz.“

Wenn ich über die Stimmung beim Niederrheinpokal-Sieg gegen Rot-Weiß Oberhausen in der letzten Saison nachdenke, bekomme ich noch immer Gänsehaut Dr. Thomas Stauder

„Wenn ich über die Stimmung beim Niederrheinpokal-Sieg gegen Rot-Weiß Oberhausen in der letzten Saison nachdenke, bekomme ich noch immer Gänsehaut. Mit dem Trikotsponsoring möchten wir Rot-Weiss Essen dabei unterstützen, auch am Ende dieser Verbandspokal-Saison die Trophäe in den Himmel recken zu können. Dass die langjährige Partnerschaft mit Rot-Weiss Essen stets neue Bestandteile erhält, macht mich stolz“, sagt Dr. Thomas Stauder.

Der Ur-Essener und RWE-Fan seit Kindestagen ist selbst Stammgast an der Hafenstraße - so auch beim 1:0-Erfolg zuletzt gegen Preußen Münster. Das RWE-Niederrheinpokaltrikot wird auch in den Verkauf gehen. Genauere Infos hierzu folgen zeitnah.