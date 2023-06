Rot-Weiss Essen ist durch einen 2:0 (0:0)-Erfolg über Rot-Weiß Oberhausen Niederrheinpokal-Sieger 2023. Wir haben mit Cheftrainer Christoph Dabrowski gesprochen.

Alles war angerichtet für einen besonderen Pokal-Nachmittag. Tolles Wetter, eine volle Hafenstraße und ein besonderes Traditionsduell zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen. Mit einem Heimsieg im Niederrheinpokal-Finale wollten sich die Essener erstmals seit 2020/21 wieder für die DFB-Pokal-Hauptrunde qualifizieren.

Gesagt, getan. Gegen RWO siegte der Drittligist durch die Treffer von Torjäger Simon Engelmann (51.), dessen Einsatz wegen Magen-Darm-Problemen auf der Kippe stand, und Oguzhan Kefkir (90.+2, Elfmeter) mit 2:0 (0:0). Dieser Erfolg war allerdings ein hartes Stück Arbeit. In der ersten Halbzeit spielte RWE schwach und hatte Glück, nicht in Rückstand zu geraten.

Durch eine Systemumstellung, eine klare Pausenansprache und einen personellen Wechsel wurden die Rot-Weissen aber aktiver und belohnten sich mit dem zehnten Triumph im Niederrheinpokal.

"Wenn man sagt, dass die erste Halbzeit nicht gut war, dann ist das noch human ausgedrückt. Da spürt man die Ohnmacht des Trainers. Zum Glück hatten wir in der Halbzeit die Möglichkeit, um zu reagieren. Wir haben dann versucht die Jungs wachzurütteln und haben unser Spiel etwas taktisch angepasst. Zunehmend haben die Oberhausener dann keinen Zugriff mehr bekommen. Aufgrund der Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel war es dann ein verdienter Sieg", analysierte Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski nach dem Abpfiff.

Das war eine brutal lange Saison mit einem super Abschluss. Es freut mich riesig für die Jungs. Christoph Dabrowski.

Die Erleichterung war dem 44-Jährigen klar anzumerken. Nach einer langen Saison und 44 Pflichtspielen hat RWE die beiden Saisonziele Klassenerhalt und Niederrheinpokal-Sieg erreicht. "Das war eine brutal lange Saison mit einem super Abschluss. Es freut mich riesig für die Jungs", betonte der Coach.

Für beide Mannschaften war das Aufeinandertreffen im Finale das letzte Pflichtspiel in der laufenden Saison. Die kommende Spielzeit beginnt für RWO dann eine Woche früher als für die Essener. In der Regionalliga West rollt der Ball schon ab dem 28. Juli 2023, in der 3. Liga erst ab dem 04. August 2023. Die erste Runde im DFB-Pokal wird zwischen dem 11. – und 14. August 2023 ausgetragen. Mit dabei: Rot-Weiss Essen.





Ein Wunschlos hat Dabrowski nicht: "Wir wollen erst einmal den Pokalsieg genießen. Egal, welcher Gegner kommt: Die Hafenstraße wird ausverkauft sein, weil die Leute Bock auf solche K.o-Spiele haben. Ich habe persönlich auch sehr gute Erfahrungen im DFB-Pokal gesammelt."