MSV Duisburg: Darum fehlte ein Trio beim 8:0-Sieg im Niederrheinpokal

Der MSV Duisburg ist mit einem 8:0-Sieg bei Victoria Mennrath in die 2.Runde des Niederrheinpokal eingezogen. Drei Spieler waren nicht dabei.

Der MSV Duisburg ist souverän in die zweite Runde des Niederrheinpokal eingezogen. Beim Landesliga-Aufsteiger Victoria Mennrath gewannen die Zebras mit 8:0 (5:0). Schon nach sieben Minuten hatte Aziz Bouhaddouz die Duisburger in Führung gebracht. Danach schraubten je ein Doppelpack von Chinedu Ekene (28., 34.), Kolja Pusch (38., 45.) und Benjamin Girth sowie ein verwandelter Foulelfmeter von Gordan Wild das Ergebnis auf den 8:0-Endstand.

„Es war eine tolle Kulisse und eine tolle Stimmung von beiden Fanlagern in diesem engen Rahmen und in der Grube gelegen“, schwärmte Duisburgs Trainer Torsten Ziegner vom Pokalabend. „Bei so einem Spiel muss die Einstellung stimmen. Das haben wir geschafft. Die Jungs haben das Spiel ernst genommen und nie nachgelassen. Dazu muss man sagen, dass Mennrath ein paar Jungs dabei haben, die kicken können.“ Der Fußballlehrer kündigte zudem an, aufgrund des angenehmen Abends die Spiele der Mennrather weiter zu verfolgen.

Deren Trainer Simon Nette war dementsprechend auch eher enttäuscht, dass er nicht alle Spieler bringen konnte. „Das einzige, was uns gefehlt hat, war ein Tor“, sagte der Trainer des Klubs aus dem Mönchengladbacher Stadtteil, dessen Saison in der Landesliga erst am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen den VfB Hilden II startet.

Währenddessen richtete auch Ziegner bereits einen kleinen Blick nach vorne: Am kommenden Montag (29. August, 19.30 Uhr) empfängt der MSV Duisburg den VfB Oldenburg in der 3. Liga. „Wir werden uns ordentlich regenerieren und vorbereiten auf das Montagsspiel.“

Dann werden auch Moritz Stoppelkamp, Joshua Bitter und Sebastian Mai wieder dabei sein. Der Duisburger Kapitän und der Rechtsverteidiger hatten sich im Spiel beim SV Meppen leichte Blessuren zugezogen und haben deshalb in Mönchengladbach ausgesetzt. Sebastian Mai wurde geschont. Ziegner: „Sebastian kommt aus einer langen Verletzung zurück, da ist es für ihn besser, im Rhythmus von Woche zu Woche zu spielen. Wir haben eine extrem homogene Einheit, da sollten dann auch die anderen Jungs Spielpraxis bekommen. Aber für Montag kann ich bei allen dreien Entwarnung geben, sie haben nur eine Pause gebraucht.“