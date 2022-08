Wuppertaler SV: Trio fällt im Pokal aus, WSV will Fundament für großen Coup legen

Der Wuppertaler SV gastiert in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim Landesligisten SV Wermelskirchen. Drei Spieler fallen aus.

Die Vorfreude auf den Saisonstart war groß beim Wuppertaler SV. Doch nach den ersten fünf Spieltagen ist Ernüchterung eingekehrt rund ums Stadion am Zoo. Zwar verlor der WSV erst eine Partie, holte aber auch nur einen Sieg und steht in der noch wenig aussagekräftigen Tabelle daher im grauen Mittelfeld.

Vor dem Gastspiel bei der U23 von Borussia Mönchengladbach am nächsten Samstag können die Wuppertaler im Niederrheinpokal Selbstvertrauen tanken. Sie gastieren am Dienstagabend (20 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion) als haushoher Favorit beim SV Wermelskirchen. Alles andere als ein lockerer Sieg gegen den Landesligisten wäre ein Debakel, insbesondere da der Gegner erst am kommenden Wochenende in die Saison startet und noch kein Pflichtspiel bestritten hat.

Verzichten muss der WSV auf zwei Stammspieler. Kevin Rodrigues Pires und Nick Galle sind nach dem 0:0 gegen Alemannia Aachen am letzten Freitag angeschlagen. Zudem fällt Lukas Demming weiterhin aufgrund eines Muskelbündelrisses aus. Rodrigues Pires und Galle wären womöglich aber ohnehin nicht zum Einsatz gekommen. "Wir werden den ein oder anderen Wechsel vornehmen und den Spielern Spielminuten geben, die zuletzt nicht oder nur reduziert zum Einsatz gekommen sind", hatte Trainer Björn Mehnert nämlich gegenüber Vereinsmedien erklärt.

In der ersten Runde möchten die Bergischen den Grundstein für den ganz großen Coup am Ende der Saison legen. Als ambitionierter Regionalligist schielt die Mehnert-Elf natürlich auf den Pokalsieg, zumal sie bei der vergangene Ausgabe durch eine Finalpleite gegen den SV Straelen knapp am Titel vorbeigeschrammt war. 2021 hatte Wuppertal die Trophäe, ebenfalls gegen Straelen, gewonnen. "Wir standen in den letzten beiden Spielzeiten jeweils im Pokalfinale und wenn man in den Wettbewerb startet, ist das Ziel natürlich, diesen auch zu gewinnen", sagte Mehnert.