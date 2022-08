VfB Bottrop: Warum der Trainer im Pokal einen "Riesenvorteil" für Homberg sieht

In dieser Woche geht es mit der ersten Runde des Niederrheinpokals los. Der Landesliga-Aufsteiger VfB Bottrop empfängt den Oberligisten VfB Hamborn im heimischen Jahnstadion.

Am nächsten Mittwoch (24. August, 19:30 Uhr) empfängt der VfB Bottrop den Oberligisten VfB Homberg zur ersten Runde des Niederrheinpokals. Ein bisschen Pokal-Euphorie ist bereits spürbar bei Neu-Trainer Michael Schrank, der nach dem Aufstieg der Bottroper in die Landesliga das Traineramt von Patrick Wojwod übernahm: „Sicher ist schon Vorfreude da. Aber im Moment konzentrieren wir uns noch auf die Vorbereitung.“

Diese verlief laut Schrank „durchwachsen. Durch den Aufstieg hatten wir einen Umbruch in der Mannschaft, es sind einige Spieler gegangen und einige neu dazugekommen. Es haben in den letzten Wochen auch ein paar Spieler gefehlt. Manche waren verletzt, andere im Urlaub. So hatten wir nie die komplette Mannschaft zusammen“, hadert der Bottroper Coach mit den vergangenen Wochen. Dennoch blickt er positiv auf das kommende Spiel und den Landesliga-Auftakt: „Trotzdem müssen wir das Beste daraus machen. Wenn wir alle Spieler zusammen haben, haben wir eine gute Mannschaft.“

Beim Gegner der Bottroper handelt es sich um den Regionalliga-Absteiger VfB Homberg. „Der VfB Homberg ist ein ambitionierter Oberligist. Sie sind sicherlich der Favorit“, schätzt Schrank den Gegner für Mittwochabend ein. Der Saisonstart verlief für die Homberger allerdings nicht nach Plan. Mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen steht die Mannschaft aus Duisburg nach drei Spieltagen auf dem 16. Tabellenplatz und damit einem Abstiegsrang.

Fehlende Wettkampfpraxis könnte ein Nachteil sein

Obwohl die Homberger schlecht in die Saisonstartet sind, ergibt sich ein Vorteil für die Mannschaft aus Duisburg. Weil die Oberliga am ersten Augustwochenende begann, konnte sie bereits Wettkampferfahrung sammeln. Für den VfB Bottrop geht es hingegen erst am übernächsten Wochenende los. „Das ist natürlich schon ein Nachteil“, findet auch Schrank. „Ohne Pflichtspiele weiß man nie so genau, wo man steht. Spielpraxis ist da schon ein Riesenvorteil.“

Trotz der Favoritenrolle der Hamborner, formuliert Schrank das Ziel für anstehende Pokalpartie wie folgt: „Wir wollen weiterkommen. Der Pokal ist ein wichtiger Wettbewerb und generell wollen wir jedes Spiel gewinnen.“ Am Wochenende nach der ersten Pokalrunde starten die Bottroper dann mit einem Heimspiel gegen den PSV Wesel-Lackhausen in die Saison. „Wir müssen erstmal die Liga kennenlernen, uns dort akklimatisieren und stabilisieren. Und dann wollen wir möglichst viele ärgern. Viel höher kann man noch nicht planen“, gibt er den Plan für erste Spielzeit in der Landesliga seit acht Jahren für den VfB Bottrop vor.