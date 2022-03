Am Donnerstag fand die Auslosung für das Viertelfinale des Niederrheinpokals statt. RevierSport hat die Reaktionen vom FC Kray und des ETB Schwarz-Weiß eingeholt.

Der ETB Schwarz-Weiß bekommt es im Viertelfinale des Niederrheinpokals mit dem SV Straelen zu tun, das Spiel gegen den Regionalligisten findet am 30. März um 19. 30 Uhr am heimischen Uhlenkrug statt.

„Wir hätten jede Auslosung gerne genommen“, sagte der Sportliche Leiter der Essener, Luca Ducree. Er freute sich auf eine „sportlich sehr schwere Aufgabe.“

Dass die Essener nicht zu unterschätzen sind, haben sie in dem Pokalwettbewerb bereits gezeigt: Im November kegelten sie Rot-Weiß Oberhausen mit 1:0 raus. „Wir haben es diese Saison ja schon Mal gegen einen Regionalligisten gezeigt und ich freue mich einfach auf das Spiel“, stellte Ducree klar.

Kray hofft auf ein Heimspiel

Der FC Kray muss im Viertelfinale am 30. März gegen den Wuppertaler SV antreten. Ob sie ihr Heimrecht wahrnehmen können, ist noch nicht klar. „Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, bin ich optimistisch, dass das klappt“, meinte der sportliche Leiter Mladen Bosnjak. „Ich rechne mit 500 bis 600 Zuschauern. Wir haben eine Tribüne und genügend Eingänge. Ein Umzug würde sich nicht lohnen und bei uns ist das machbar“, erklärte er.

Ob er lieber Rot-Weiss Essen zugelost bekommen hätte? „Ich bin hier groß geworden und natürlich hätte ein Duell mit RWE etwas Besonders. Ich habe aber auch großen Respekt vor dem Wuppertaler SV. Wuppertal macht es dieses Jahr wirklich top“, freute sich Bosnjak.

Konzept bereits erarbeitet

In Velbert zeigte die junge Mannschaft aus Kray am Mittwochabend, was in ihr steckt und das stimmte den Sportlichen Leiter zusätzlich optimistisch: „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, wie wir gesehen haben. Aufgrund der Auslosung ist es natürlich sehr schwer, ins Endspiel zu kommen. Hoffentlich können wir zuhause spielen.“

Laut eigener Aussage arbeitete Bosnjak am Freitagmorgen in der Geschäftsstelle schon das Konzept, damit der FC Kray auch wirklich zuhause spielen kann.

Viertelfinale des Niederrheinpokals in der Übersicht:

Spvg Schonnebeck – Rot-Weiss Essen (29.03.22, 19.30 Uhr)

FC Kray – Wuppertaler SV (30.03.22, 19.30 Uhr)

ETB SW Essen – SV Straelen (30.03.22, 19.30 Uhr)

Bocholt/Kleve – MSV Duisburg (30.03.22, 19.30 Uhr)