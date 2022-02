Wuppertaler SV: Sieg in Velbert ist Pflicht - Trainer reist aus Frankfurt an

Für den Wuppertaler SV geht es schon am Dienstag (1. März, 19.30 Uhr) weiter. Das Niederrheinpokal-Achtelfinale steht dann an. Für den WSV geht es zum SC Velbert.

Nach zwei Start-Niederlagen - gegen Rot-Weiss Essen (1:2) und Fortuna Köln (0:1) - konnte der Wuppertaler SV am vergangenen Wochenende beim 2:0 in Homberg den ersten Sieg im Jahr 2022 einfahren.

"Das war wichtig. Auch für die Köpfe der Jungs. In den Spitzenspielen hat leider immer ein wenig gefehlt. Gegen Homberg war es auch eng, aber das war auch klar. Das ist eine kämpferisch gute Mannschaft. Wir haben voll dagegen gehalten und verdient gewonnen", bilanziert Sportchef Stephan Küsters.

Unser Ziel ist es, den Niederrheinpokal erneut zu gewinnen, um eine gute Einnahme zu generieren und dem Wuppertaler SV ein DFB-Pokal-Highlight zu bescheren. Stephan Küsters

Beim Sieg in Duisburg-Homberg verlor der WSV jedoch einen Spieler. Valdet Rama hatte es erwischt. Zunächst einmal sah die Verletzung übel aus. "Er hatte Glück im Unglück. Es ist ´nur´ die Nase durch. Zudem hat er über dem Auge eine Schwellung. Das ist schon ein guter Tennisball. Aber es wird von Tag zu Tag besser. Vielleicht kann er uns schon mit einer Maske in wenigen Tagen weiterhelfen. Aber für das Velbert-Spiel fällt er aus", berichtet Küsters.

In dieser Woche wird Trainer Björn Mehnert bis einschließlich Mittwoch in Frankfurt weilen. Der Fußballlehrer-Lehrgang hat begonnen. Dennoch wird Mehnert am Dienstagabend von Frankfurt nach Velbert reisen, um bei der Mannschaft zu sein. Und nach dem Spiel wird er wieder Richtung Hessen fahren. "Auch daran sieht man, wie wichtig das Spiel für uns ist", sagt Küsters.

Am Dienstag (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) will der WSV das Niederrheinpokal-Viertelfinal-Ticket lösen. Der Gegner: Oberligist SC Velbert. "Es ist ein kleines Derby ohne Zuschauer und das Spiel findet auf Kunstrasen statt. Ein ungewohntes Terrain für uns, aber klar ist auch, dass es im Pokal nur ums Weiterkommen geht und das wollen wir unbedingt! Unser Ziel ist es, den Niederrheinpokal erneut zu gewinnen, um eine gute Einnahme zu generieren und dem Wuppertaler SV ein DFB-Pokal-Highlight zu bescheren", betont Küsters.

Zur Erinnerung: Der Wuppertaler SV besiegte 2021 im Finale den SV Straelen und ist der aktuelle Titelverteidiger im Niederrheinpokal.