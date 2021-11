NR-Pokal: Der ETB feiert die dicke Überraschung gegen RWO

In der 3. Runde im Niederrheinpokal traf der ETB SW Essen am Mittwoch auf Rot-Weiß Oberhausen. Und es gab die Überraschung, der ETB siegte mit 1:0 (1:0).

Tag eins der neuen Corona-Schutzverordnung. Und gleich gab es Aufruhr. Denn das Spiel im Niederrheinpokal (3. Runde) zwischen dem ETB SW Essen (Oberliga Niederrhein) und Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga) wurde aufgrund der neuen Bestimmungen zu einem 3G vs. 2G-Spiel.

ETB SW Essen: Lübcke - Dalyanoglu, Refai, Atas, Sahin - Maßmann, Reichardt - Kimbakidila (75. Akhal), Kilav (80. Schuh), Romano (92. Walter) - Merzagua Lübcke - Dalyanoglu, Refai, Atas, Sahin - Maßmann, Reichardt - Kimbakidila (75. Akhal), Kilav (80. Schuh), Romano (92. Walter) - Merzagua RWO: Benz - Winter, Klaß, Stappmann, Fassnacht (46. Holthaus) - Propheter (46. Öztürk), Buckmaier - Oubeyapwa (58. Boesen), Heinz, Dorow - Kreyer (71. Erat) Tor: 1:0 Kimbakidila (47.) Schiedsrichter: Robin Braun

Daher gab es schon Zündstoff vor dem Spiel, weil der ETB zum Beispiel auf drei noch nicht oder nicht fertig geimpfte Spieler (Ismail Remmo, Mohamed Cissé, Ribene Nguanguata) verzichten musste. Das sah man auf dem Feld nicht, denn der ETB zeigte eine blitzsaubere Leistung und schaffte mit dem 1:0 (1:0) die dicke Pokal-Überraschung.

Im ersten Durchgang war es eine sehr ausgeglichene Partie. RWO hatte die erste dicke Chance, aber Sven Kreyer vergab (11.). Auf der anderen Seite war es Marcello Romano, der mit seinem Schuss am Pfosten scheiterte (33.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann doch die Führung für den Underdog. Prince Kimbakidila ließ zwei RWO-Verteidiger stehen, blieb dann auch vor Keeper Robin Benz cool - das 1:0 für den ETB.

In der Pause wechselte RWO-Trainer Mike Terranova zwei Mal aus, die erste Chance nach Wiederanpfiff hatte aber erneut der ETB - der Schuss von Emre Kilav strich allerdings knapp am Tor vorbei. Im Anschluss lief RWO an, der ETB wollte über Konter Nadelstiche setzen. Das gelang einige Male, doch ohne weiteren Treffer. Da der ETB aber auch defensiv überzeugte, rettete der Oberligist das Ergebnis über die Zeit und durfte die große Überraschung gegen den Regionalligisten feiern.