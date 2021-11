NR-Pokal: Neuer Termin für MSV-Spiel, RWE und Co mittwochs

Der MSV Duisburg tritt im Niederrheinpokal in der dritten Runde beim SV Sonsbeck an. Die Partie hat nun einen neuen Termin erhalten.

32 Teams sind noch im Niederrheinpokal vertreten, das Sechzehntelfinale wurde am vergangenen Donnerstag ausgelost. Der Großteil der Drittrundenpartien soll am Samstag, 20. November stattfinden. Denn die Amateurmannschaften ab Oberliga abwärts spielen an diesem Wochenende aufgrund des Totensonntags nicht. Weil die Regionalliga und 3. Liga an dem Wochenende allerdings weiterspielen, sind die Partien der höherklassigen Klubs bislang für Mittwoch, 24. November, angesetzt.

Bei diesem Termin bleibt es für den MSV Duisburg aber nicht. Wie die Zebras am Montag mitteilten, findet die Begegnung bei Landesligist SV Sonsbeck bereits früher statt - nämlich in der kommenden Länderspielpause in der 3. Liga. Das Spiel zwischen Sonsbeck und Duisburg ist nun für Samstag, 13. November, terminiert. Lediglich die genaue Anstoßzeit steht noch nicht fest.





Die bisherigen Ansetzungen für die 3. Runde

SV Sonsbeck - MSV Duisburg (13. November, Uhrzeit unklar)

SC Kapellen-Erft - Teutonia St. Tönis

SV Scherpenberg - SC Velbert

DJK SF Katernberg - 1. FC Monheim

TuS Viktoria Buchholz - FC Kray

VSF Amern - TVD Velbert

VfR Krefeld-Fischeln - VfB Hilden

TSV Meerbusch - 1. FC Kleve (alle 20. November, 16 Uhr)

SV Walbeck - Spvg Schonnebeck (20. November, 18 Uhr)

SV Rindern - SSVg Velbert

1. FC Bocholt - Spvgg Sterkrade-Nord (beide 20. November, 19.30 Uhr)

TuS Fichte Lintfort - Rot-Weiss Essen

DJK Adler Union Frintrop - SV Straelen

BW Dingden - KFC Uerdingen

SV Viktoria Goch - Wuppertaler SV

ETB SW Essen - Rot-Weiß Oberhausen (alle 24. November, 19.30 Uhr)