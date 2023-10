Kreispokal Essen: Erster Viertelfinal-Teilnehmer steht fest

Im Essener Kreispokal läuft derzeit die dritte Runde. Der erste Viertelfinal-Teilnehmer steht seit Dienstagabend fest.

Vor etwas mehr als einem Monat hatte die DJK Sportfreunde Katernberg das Bezirksliga-Duell gegen den SC Werden-Heidhausen deutlich mit 0:3 verloren.

Auf die Chance zur Revanche mussten die Essener nicht lange warten - und sie nutzen sie. Im Achtelfinale des Kreispokals traf Katernberg erneut auf den SC und setzte sich diesmal durch: 4:1 gewannen die Sportfreunde das Heimspiel am Dienstagabend. Damit stehen sie als erster Viertelfinal-Teilnehmer fest.

Im Flutlichtspiel konnte sich Katernberg einmal mehr auf seinen Top-Torjäger verlassen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit traf Kevin Zamkiewicz zu Beginn des zweiten Durchgangs vom Elfmeterpunkt zur Führung (49.). Wenig später erhöhte er auf 2:0 (56.).

Timo Lindemann sorgte mit seinem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung (67.). Werden-Heidhausen verkürzte in der Schlussminute durch Max Richter, doch Melih Bulut stellte per Strafstoß den alten Abstand wieder her (90.+3).

Sonderlob für Bulut

Der Mittelfeldspieler erhielt nach Abpfiff ein Sonderlob von Trainer Sascha Fischer, der eine "super Mannschaftsleistung" gesehen hatte, und Bulut "besonders hervorheben" wollte: "Er war ein überragender Akteur - sowohl defensiv als auch offensiv eine Augenweide", meinte Fischer. "Die Revanche für die Niederlage ist geglückt und nun liegt der Fokus auf das Heimspiel am Sonntag gegen TGD."

In dem Heimspiel gegen Essen West (15.15 Uhr) möchte Katernberg nach dem 0:3 gegen Spitzenreiter FC Blau-Gelb Überruhr am vergangenen Wochenende auch wieder in der Bezirksliga erfolgreich sein. Werden-Heidhausen empfängt zeitgleich den Mülheimer SV 07.

Kreispokal Essen: Das Achtelfinale im Überblick

DJK Sportfreunde Katernberg - SC Werden Heidhausen 4:1

Mittwoch, 18. Oktober

FC Karnap - Blau-Weiß Mintard (18.45 Uhr)

SV Leithe - SG Schönebeck (19.15 Uhr)

RuWA Dellwig - FC Kray (19.30 Uhr)

Donnerstag, 19. Oktober

SV Preußen Eiberg - VfB Frohnhausen (18.45 Uhr)

Vogelheimer SV - Sportfreunde Niederwenigern

SC Frintrop - SpVgg Steele (beide 19.30 Uhr)

Dienstag, 24. Oktober

FSV Kettwig - ESC Rellinghausen (19.30 Uhr)