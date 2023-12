Der SC Velbert hat bei der Hallenstadtmeisterschaft Velbert am Donnerstag die Gruppe B vor dem Regionalligisten SSVg Velbert für sich entschieden.

Der SC Velbert setzte sich am zweiten Tag der Hallenstadtmeisterschaft Velbert dominant als Sieger der Gruppe B durch und zieht damit in die Zwischenrunde ein.

Der Landesligist entschied am Donnerstag alle Spiele ohne ein einziges Gegentor (18:0) für sich. Zum krönenden Abschluss des Abends gab es einen 4:0-Sieg gegen den Titelverteidiger und Regionalligisten SSVg Velbert.

Zuvor wurden die Sportfreunde Siepen (3:0), der FC Iraklis Neviges (5:0), der Langenberger SV 1916 (2:0) und TSV Neviges-Engizek 1982 (4:0) ausgeschaltet. Stanislao Apicella vom SC Velbert war mit sechs Toren erfolgreichster Torschütze des Tages.

Halle Velbert: Die Ergebnisse der Gruppe B SSVg Velbert - Langenberger SV 1916 4:1 TSV Neviges-Engizek 1982 - FC Iraklis Neviges 3:1 Sportfreunde Siepen - SC Velbert 0:3 Langenberger SV 1916 - TSV Neviges-Engizek 1982 0:2 Sportfreunde Siepen - SSVg Velbert 1:4 SC Velbert - FC Iraklis Neviges 5:0 TSV Neviges-Engizek 1982 - SSVg Velbert 0:5 Langenberger SV 1916 - SC Velbert 0:2 Sportfreunde Siepen - FC Iraklis Neviges 5:0 TSV Neviges-Engizek 1982 - SC Velbert 0:4 FC Iraklis Neviges - SSVg Velbert 1:3 Langenberger SV 1916 - Sportfreunde Siepen 3:0 SSVg Velbert - SC Velbert 0:4 TSV Neviges-Engizek 1982 - Sportfreunde Siepen 0:2 FC Iraklis Neviges - Langenberger SV 1916 2:1

Die SSVg Velbert gewann die anderen vier Spiele souverän und wurde mit zwölf Punkten und 16:7 Toren Zweiter der Gruppe B.

Ebenfalls qualifiziert für die Zwischenrunde sind die B-Ligisten Sportfreunde Siepen und TSV Neviges-Engizek 1982, die jeweils sechs Punkte sammelten. Für den C-Ligisten FC Iraklis Neviges und den A-Ligisten Langenberger SV 1916 (jeweils 3 Punkte) ist die Hallenstadtmeisterschaft in Velbert vorzeitig beendet.

Bereits am Mittwoch setzte sich in der Gruppe A Türkgücü Velbert als ungeschlagener Tabellenführer durch. Dem A-Ligisten folgten Blau-Weiß Langenberg, Stella Azzurra und der TVD Velbert in die Zwischenrunde.

Ausgespielt wird diese am Freitag, 29. Dezember, in zwei Vierer-Gruppen, mit Spielen über jeweils einmal 20 Minuten statt wie bislang einmal 15 Minuten. Die Endrunde steigt dann am Samstag, 30. Dezember. Gespielt wird dann zweimal 15 Minuten.