Ralf Rangnick wird mit der österreichischen Nationalmannschaft während der Fußball-EM im kommenden Jahr Quartier in der deutschen Hauptstadt beziehen.

Ralf Rangnick wandelt auf den Spuren von Jürgen Klinsmann. Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft wird ihr EM-Quartier ab dem 12. Juni im Schlosshotel Berlin im Stadtteil Grunewald beziehen. Dort wohnte auch die DFB-Auswahl mit Teamchef Klinsmann bei der Heim-WM 2006.

Die Österreicher treffen in der Vorrunde im Berliner Olympiastadion auf die Niederlande und einen Play-off-Teilnehmer. Zum Auftakt geht es in Düsseldorf gegen Frankreich. Ihre Trainingseinheiten während des Turniers wird die Mannschaft von Trainer Rangnick auf dem Gelände des Zweitligisten Hertha BSC absolvieren.

Rangnick wird sein Team ab dem 29. Mai in Windischgarsten versammeln. Am 3. Juni geht es nach Wien, am 4. und 8. Juni finden zwei Vorbereitungsspiele statt. Die Gegner stehen noch nicht fest.