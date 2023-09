Preußen Münster: So geht Sascha Hildmann den Bayern-Knaller an

Ganz Münster ist elektrisiert. Nach vier Punkten aus zwei Spielen in der 3. Liga freut sich Preußen Münster auf den Pokal-Knaller gegen den FC Bayern München.

In der 3. Liga hat Preußen Münster die Abstiegsränge verlassen. Nun fiebert der Verein dem Dienstag entgegen (20:45 Uhr), wenn der FC Bayern München in der 1. Runde im DFB-Pokal zu Gast ist.

Am Montag gab es die Spieltagskonferenz mit SCP-Trainer Sascha Hildmann, der zu mehreren Punkten Stellung bezog.

Sascha Hildmann über...

... die Herangehensweise an die 90 oder 120 Minuten: "Ich will, dass wir mutig sind und nach vorne spielen wollen. Nur Hase und Igel spielen bringt auch nichts. Wenn wir den Ball gewinnen, wollen wir auch schnell nach vorne kommen. Wir wollen uns gar nicht zu defensiv ausrichten, aber es wird vermutlich zwangsläufig so kommen."

... die Euphorie abseits der Mannschaft: "Im Umfeld habe ich viele erlebt, die auf das Spiel brennen. Das wollen wir auch gar nicht bremsen. Wir als Verantwortliche müssen aber alles im Blick haben, sind vielleicht etwas reservierter. Ich konzentriere mich immer auf die nächste Aufgabe."

... den späten Termin, nachdem die ersten Partien im DFB-Pokal bereits absolviert wurden: "Ich hätte lieber im August gespielt, so wie alle anderen auch. Wir haben jetzt eine zusätzliche englische Woche. Trotzdem freuen wir uns auf das Spiel - auch, wenn es sportlich unangenehm ist."

... FCB-Starstürmer Harry Kane: "Wie verteidigt man Kane? Die Frage habe ich bestimmt schon 100 Mal gehört. Du kannst den Jungs viel mitgeben, aber die Qualität ist entscheidend. Wir können es nur gemeinsam schaffen, müssen vielbeinig sein. Wir müssen uns mit allem wehren."

... die Hoffnung, dass Münster unterschätzt wird: "Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Bayern uns unterschätzen. Die Spieler haben eine so hohe intrinsische Motivation und wollen ihre Spiele gewinnen."

... den letzten Kantersieg des FCB über den VfL Bochum: "Das 7:0 hat mir kein gutes Gefühl gegeben. Es ist die Klasse der Bayern. Wir überlegen viel, was wir machen können. Wir wollen aber viel auf uns schauen, was wir richtig machen können."

... das Personal: "Es sind alle Jungs an Bord und freuen sich auf das Spiel. Es ist etwas Besonderes gegen Bayern München zu spielen. Wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen und unangenehm sein. Bei Yassine Boucham schauen wir noch, ob er morgen dabei sein kann. Er will natürlich, das ist ja klar. Ogi Heil fällt mit einem Muskelfaserriss die nächsten Wochen aus."