Der Hamburger SV setzt im DFB-Pokal gegen Rot-Weiss Essen auf einen neuen Torhüter. Trainer Tim Walter vergleicht den HSV mit RWE.

Der Hamburger SV möchte bei Rot-Weiss Essen die nächste Runde im DFB-Pokal erreichen.

Daraus machte HSV-Trainer Tim Walter auf der Pressekonferenz vor der Partie am Sonntag (13. August, 13 Uhr, RevierSport-Liveticker) kein Geheimnis. Auch die Art und Weise, der gewohnt balldominante Offensivfußball, soll sich dabei nicht ändern. "So wie immer", werde er seine Mannschaft einstellen. Fast so wie immer.

Zum einen wird der 47-Jährige einen Wechsel zwischen den Pfosten vornehmen. Nicht aus Leistungsgründen. Matheo Raab, die eigentliche Nummer zwei darf sich nach Absprache mit Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes dieses Jahr im Pokal zeigen. Das habe sich der 24-Jährige verdient.

Zum anderen erwartet Walter in Essen mehr Konzentration. Der späte Ausgleichstreffer, den der HSV vergangene Woche beim 2:2 gegen den Karlsruher SC kassierte, setzte den Impuls.

"Für uns ist es wichtig, dass wir im Gegensatz zu Karlsruhe nicht nur dabei sind, sondern voll da sind. Und in der letzten Minute da sind. Wenn wir das schaffen, dann ist es das, was wir in jedem Spiel brauchen. Egal ob Pokal oder nicht. Wir wollen einfach gewinnen. Und mit der Einstellung fahren wir da auch hin", betonte Walter, der mit vier Punkten aus zwei Spielen in die Zweitligasaison gestartet ist.

Tradition und Leidenschaft zum Spiel, ich glaube, das haben sich beide Vereine auf die Fahne geschrieben HSV-Trainer Tim Walter

Mit "da" meinte der Trainer die Hafenstraße. Für ihn ist es der erste Besuch. "Von Horst (Hrubesch, d.Red.) habe ich einiges gehört aus der Vergangenheit. Wir freuen uns da hin zufahren. Wir wissen, dass es sehr, sehr hitzig wird da", sagte Walter und zog eine Parallele zwischen dem HSV und RWE: "Letztendlich unterscheidet die Vereine nur die Liga. Tradition und Leidenschaft zum Spiel, ich glaube, das haben sich beide Vereine auf die Fahne geschrieben."

All das wird Walter am Sonntag aber nur wenig interessieren. "Unser Anspruch ist es nach Essen zu fahren und da zu gewinnen", machte er abermals deutlich. Der HSV habe den Anspruch, im Pokal immer in die nächste Runde zu ziehen und wenn möglich "noch mehr" zu erreichen.

Letzte Saison war bereits in der zweite Runde Schluss, allerdings gegen den späteren Pokalsieger RB Leipzig. 2021/2022 erreichte der HSV das Halbfinale, das gegen den SC Freiburg verloren ging.