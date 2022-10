BVB: Ex-Schalker und Torjäger fällt bei Pokal-Gegner Hannover aus

Borussia Dortmund gastiert in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Hannover 96. Dem Zweitligisten wird ein Torjäger mit Schalker Vergangenheit fehlen.

Vor dem Heimspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund gibt es schlechte Nachrichten für Hannover 96. Der Zweitligist muss in der Partie am Mittwochabend (18 Uhr) - und auch in der folgenden Zeit - auf Stürmer Cedric Teuchert verzichten.

Der 25-Jährige hat sich Vereinsangaben eine strukturelle Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine Untersuchung am Montagmorgen. Laut den 96ern wird Teuchert vorerst ausfallen. Er hatte sich die Verletzung beim 2:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld am Samstag ohne Einwirken des Gegners zugezogen. Der frühere Schalker musste in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden, nachdem er sein Team früh mit 1:0 in Führung gebracht hatte.

Damit müssen die Hannoveraner gegen den klaren Favoriten aus Dortmund auf ihren zweitbesten Torjäger verzichten. Teuchert ist gut in die Saison gestartet und hat bereits fünf Treffer in 13 Einsätzen erzielt. Nur Havard Nielsen knipst noch zuverlässiger (sechs Tore, zwei Vorlage).

Teuchert wird in seiner erfolgreichsten Phase seit einigen Jahren ausgebremst. Die erlebte er wohl in Diensten des 1. FC Nürnberg, bevor er von den Franken im Januar 2018 zum FC Schalke 04 wechselte. Nach eineinhalb Jahren, in denen sich der Angreifer nicht durchsetzen konnte, wurde er nach Hannover verliehen. Im folgenden Jahr verließ Teuchert Schalke endgültig. Über Union Berlin führte ihn der Weg im letzten Winter zurück zu 96.

Immerhin ist Teuchert nach derzeitigem Stand der einzige Spieler, der Trainer Stefan Leitl am Mittwoch gegen den BVB fehlen wird. Das können die Borussen nicht behaupten: Sie müssen voraussichtlich auf Anthony Modeste sowie Jamie Bynoe-Gittens, Mateu Morey, Mahmoud Dahoud und Sebastian Haller verzichten.