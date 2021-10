"Hervorragende Leistung": Dárdai lobt Münster-Fans in höchsten Tönen

Bereits im Vorfeld des DFB-Pokal-Zweitrundenduells hatte Herthas Pál Dárdai vor dem Münsteraner Publikum gewarnt. Nach dem späten 3:1 (1:1)-Sieg im Preußenstadion sah sich der Ungar bestätigt.

„Da haben viele schon eine kalte Dusche erlebt. Wir bereiten uns wie auf ein Bundesligaspiel vor. Das wird nicht einfach. Wir dürfen ihnen keine Hoffnung machen, das Stadion nicht aufwecken“, sagte Ex-Profi Pál Dárdai einen Tag vor der unangenehmen Auswärtsaufgabe bei Preußen Münster über den schwarz-grünen Anhang, vor dem er vor zwölf Jahren noch selbst gespielt hatte. Im Anschluss an den kurz zuvor eingefahrenen 3:1-Erfolg im K.o.-Duell beim viertklassigen SCP sah sich der Coach der „Alten Dame“ in seiner Prognose bestätigt. Denn das Preußenstadion verwandelte sich spätestens nach dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich in der 41. Spielminute in ein wahres Tollhaus.

„Wir haben uns auf das Stadion vorbereitet“, unterstrich der 45-Jährige nach dem geglückten Achtelfinaleinzug seine zuvor ausgesprochene Warnung, die sich in seinen Augen auch bewahrheitete: „Die Preußen-Fans haben eine hervorragende Leistung gebracht“. Eine hervorragende Leistung, die die Adlerträger beinahe zu einem Weiterkommen beflügelt hätte. „Die Fans, das Drumherum – das pusht enorm“, sah auch Münsters Gerrit Wegkamp in den mehr als 11.000 anwesenden Fans eine Art zwölften Mann, der den Berlinern mächtig imponierte. „Es funktioniert zwischen Mannschaft und Fans einfach“, ergänzte der Mittelstürmer des Regionalligisten.

Nach Hertha ist vor Schalke

Und tatsächlich stand das Preußenstadion zeitweise sprichwörtlich Kopf – so wie kurz vor der Pause, als jede geglückte Aktion frenetisch bejubelt wurde. Dass eine solche Unterstützung durchaus Kräfte freisetzen kann, stellte auch SCP-Trainer Sascha Hildmann nach dem bitteren Ausscheiden fest. „Die Stimmung war gut, es war Action dabei“, attestierte der 49-jährige Ex-Lauterer dem Münsteraner Publikum ebenfalls Bestform. Aber auch den Hauptprotagonisten, den Spielern des SCP und der Berliner Hertha, konnte Hildmann ausschließlich Positives abgewinnen: „Das war eine ganz tolle Atmosphäre und ein ganz tolles Fußballspiel!“

Auf ein ähnlich gutes Fußballspiel vor einer ähnlich guten Kulisse hoffen Hildmann und Co. am kommenden Freitag, wenn die Zweitvertretung vom FC Schalke 04 an der Hammer Straße gastiert. Denn dann wird sich zeigen, ob Fans und Spieler von Preußen Münster die entfachte Pokal-Euphorie auch auf den Regionalliga-Alltag übertragen können.