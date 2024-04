Im Champions League-Halbfinale trifft Borussia Dortmund auf Paris Saint-Germain. Für einen Pariser könnte es in Dortmund ungemütlich werden.

Am Dienstagabend konnten zwei Mannschaften eine Hinspielniederlage im Champions League-Viertelfinale drehen und ins Halbfinale einziehen: Borussia Dortmund besiegte Atletico Madrid nach der 1:2-Hinspielpleite mit 4:2 und qualifizierte sich für das Halbfinale gegen Paris Saint-Germain.

PSG hatte ebenfalls am Dienstag eine starke Moral bewiesen. Das Hinspiel gegen den FC Barcelona ging noch mit 2:3 verloren, im Rückspiel siegte der französische Meister dann furios mit 4:1 in Spanien. Mann des Abends war Ousmane Dembélé, der anschließend auch offiziell zum Spieler des Spiels gewählt wurde.

Der frühere Dortmunder erzielte den Ausgleichstreffer zum 1:1, leitete das 2:1 durch Vitinha mit ein und holte dann auch noch den Elfmeter heraus, den Kylian Mbappé zum 3:1 verwandelte. Dembélé war auf seiner rechten Außenbahn ein ständiger Unruheherd und nahezu an jeder Offensivaktion der Pariser beteiligt.

Im Halbfinale kommt es nun zum Wiedersehen mit Borussia Dortmund. In der Saison 2016/17 kickte der Franzose im BVB-Trikot und war in 50 Pflichtspielen an 32 Treffern direkt beteiligt.

Nur ein Jahr später machte sich der pfeilschnelle Flügelflitzer aber unbeliebt, indem er kurzerhand nicht mehr zum Training erschien und einen Wechsel zum FC Barcelona erzwingen wollte. Mit Erfolg: Dieser Transfer wurde quasi erstreikt. Für über 100 Millionen Euro wechselte Dembélé dann am 25. August 2017 zum FCB.

Im Halbfinale trifft Dortmund auch auf einen weiteren ehemaligen BVB-Star: Die Rede ist von Achraf Hakimi. Von 2018 bis 2020 spielte der marokkanische Rechtsverteidiger auf Leihbasis beim BVB und bestritt 73 Partien für den Bundesligisten (12 Tore, 17 Vorlagen). Seit 2021 steht er in Paris unter Vertrag.

Bereits in der Gruppenphase spielte der BVB gegen PSG

In dieser Saison spielten beide Klubs bereits in der Gruppenphase gegeneinander. PSG siegte zuhause 2:0 und kam in Dortmund zu einem 1:1, als der BVB aber schon zuvor das Achtelfinale klar gemacht hatte. Beim 1:1 im Rückspiel fehlte Ousmane Dembélé gesperrt, am 01. Mai kehrt der 26-Jährige dann erstmals wieder nach Dortmund zurück. Nun geht es um den Finaleinzug.