Das erste Spiel des Viertelfinals gegen Atletico Madrid verlor der BVB mit 1:2. Eine Niederlage im Champions-League-Hinspiel umzudrehen, das gelang der Borussia nur ein Mal.

Der BVB hat nach seiner Niederlage gegen Atlético Madrid ein schwieriges Rückspiel vor der Brust. Nur ein Mal kam die Borussia nach einer Hinspiel-Niederlage in der UEFA Champions League - die es in der Form seit 1993 gibt - zurück und zog das Los für die nächste Runde.

Am 08. Februar 2017 drehte die Borussia vor 65.000 Zuschauern eine 0:1 Hinspiel-Niederlage und zog in die nächste Runde ein.

Vor heimischer Kulisse gewannen die Schwarz-Gelben mit 4:0 gegen Benfica Lissabon und qualifizierten sich für das Viertelfinale. Auf dem Platz standen unter anderem Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic und Marcel Schmelzer.

Trainer zu diesem Zeitpunkt war der aktuelle Bayern-Coach Thomas Tuchel. Kapitän Marcel Schmelzer erzählte nach der Partie: "Besser hätten wir uns das nicht vorstellen können."

Die gescheiterte Aufholjagd

Fast hätte man es auch 2014 geschafft. Als am 08. April Real Madrid im Signal-Iduna-Park zu Gast war, ging man mit einer 0:3 Hinspiel-Niederlage in die Partie. Zunächst parierte Roman Weidenfeller einen frühen Handelfmeter. Anschließend traf Marco Reus in der ersten Hälfte doppelt (24., 37.) und ließ die Elf von Trainer Jürgen Klopp von einer denkwürdigen Aufholjagd träumen.

Am Ende fehlten nur wenige Zentimeter zur Verlängerung. Henrikh Mkhitaryan umlief Torhüter Iker Casillas in der 65. Minute und schoss auf das leerstehende Tor. Der Armenier traf jedoch nur den Pfosten und verpasste das 3:0. Am Ende fehlte dem BVB dieses eine Tor für die Verlängerung.

Der damalige BVB-Trainer Jürgen Klopp sagte: "Wir hätten in Madrid besser spielen können. Da war Real die bessere Mannschaft. Heute waren wir die bessere Mannschaft, aber wir haben nur 2:0 gewonnen."

Schon zwei Mal gab der BVB einen Sieg im Hinspiel aus der Hand und verpasste die nächste Runde. Erst in der vergangenen Spielzeit besiegte die Borussia den FC Chelsea zu Hause mit 1:0. Im Rückspiel verlor man in London mit 0:2 und verschenkte das Ticket für das Viertelfinale.

Auch 2020 schaffte man es nicht, einen Hinspiel-Sieg zu nutzen. Gegen Paris Saint-Germain gewann man das Heimspiel mit 2:1 - dank eines Doppelpacks von Stürmer Erling Haaland. Im Rückspiel verlor man gegen die Elf von Trainer Thomas Tuchel allerdings mit 0:2 und schied aus.

Am 16. April empfängt die Borussia Atlético Madrid für das Rückspiel des Viertfinals. Dort hat man die Möglichkeit zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte eine Niederlage in einem Champions-League-Hinspiel umzudrehen.