CL: Mit Zuversicht nach Amsterdam: BVB hofft auf dritten Sieg

Trotz anhaltender Personalprobleme lief es beim BVB zuletzt rund. Das macht Mut für das schwere Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam. Der Sieger könnte schon fast für die K.o.-Runde planen.

Borussia Dortmund will seine gute Ausgangsposition in der Champions League weiter ausbauen. Mit einem Sieg am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime) beim punktgleichen Tabellenführer Ajax Amsterdam könnte der Fußball-Bundesligist bereits im dritten Gruppenspiel einen großen Schritt Richtung Achtelfinale tun. Allerdings muss Trainer Marco Rose erneut auf Stammkräfte wie Raphael Guerreiro, Mahmoud Dahoud und Giovanni Reyna verzichten. Der Coach erwartet ein Duell auf Augenhöhe: „Ajax ist eine geölte Maschine. Das wird eine sehr große Herausforderung.“