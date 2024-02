Leserinformation: Start der Saison - Motorradmesse in Dortmund vom 29. Februar bis 3. März

Ein vielfältiges Programm gibt es zum Start in die Motorradsaison 2024 wieder in Dortmund.

Vom 29. Februar bis zum 3. März öffnen die Westfalenhallen für die Zweiradfans ihre Pforten. Mit vielen Neuheiten, Chrom und Action wird dann der Beginn der neuen Motorradsaison zelebriert.

Kumpels treffen, mit den anderen Besuchern Benzingespräche führen, auf den neuesten Traum-Maschinen sitzen, Helme und Bekleidung passgenau anprobieren, an den Messeständen die Infos über die neuesten Produkte bekommen.

Im kommenden März gibt es wieder den Saisonstart in großem Kreis, mit tollen Kontakten, aktuellen Modellen und vielen Inspirationen. Da sind die Macher der Messe in den Dortmunder Westfalenhallen optimistisch! Viele Firmen mit spannenden Produkten haben bereits ihr Kommen angekündigt.

In Dortmund sind alle Neuheiten der großen Motorradhersteller komplett am Start. 300 Firmen der Bikeszene zeigen die ganze Bandbreite an Motorrädern, Motorradzubehör bis hin zu Dienstleistungen rund um das Zweirad.

Dazu gibt es Motorradbekleidung, Tuning-Tipps und die neusten Reifen. Ebenfalls zeigen Reiseanbieter und Motorradhotels ihr Angebot. Auch Vereine präsentieren sich und ihre Arbeit.

Alle Neuheiten am Start

Motorsport-Action und Stunt-Shows - Nervenkitzel fast hautnah! Erlebt täglich ein interessantes Programm auf der Bühne mit Interviews, Motorrad-Präsentationen und Reportagen. Action-Shows versprechen Spannung und Nervenkitzel. Sonderschauen mit historischen Motorrädern, Cafe-Racern oder faszinierenden Rennmaschinen bieten viel Gesprächsstoff. Euer Bike parkt kostenlos

Direkt am Eingang Nord

Kommt mit dem Bike und spart die Parkgebühren! Wie in den Vorjahren fahrt Ihr an der Einfahrt einfach weiter und lasst Euch vom freundlichen Personal einen Parkplatz direkt am Haupteingang der Messer Dortmund zuweisen. Leichter und bequemer geht es nicht. Und zudem sieht es noch sehr repräsentativ aus. Euer erstes Fotomotiv ist Euch sicher!