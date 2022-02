Tennis: Nach Schiedsrichter-Stuhl-Attacke - Zverev aus Turnier geworfen

Was für eine Szene: Alexander Zverev ist im mexikanischen Acapulco nach dem Aus im Doppel mit Partner Melo regelrecht ausgerastet und hat mit dem Schläger um sich geschlagen.

Deutschlands Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist nach einem Ausraster beim Turnier in Acapulco in Mexiko disqualifiziert worden.

Der 24 Jahre alte Hamburger darf zu seinem Einzel-Achtelfinale gegen Peter Gojowczyk (München) nicht mehr antreten, dies teilte die ATP mit. Gojowczyk zog kampflos ins Viertelfinale ein, für Zverev ist das Turnier beendet.

Im Einzel hatte Alexander Zverev zuvor in einer historischen Nachtschicht am Dienstag kurz vor 5 Uhr Ortszeit den US-Amerikaner Jenson Brooksby mit 3:6, 7:6 (12:10) besiegt. So spät war noch kein Match auf Tourlevel zu Ende gegangen.

Zverev hatte nach seiner Doppel-Niederlage die Fassung verloren und seine Wut am Schiedsrichter-Stuhl ausgelassen. Nach dem 1:2 (2:6, 6:4, 6:10) an der Seite von Marcelo Melo (Brasilien) gegen Lloyd Glasspool/Harri Heliövaara (Großbritannien/Finnland) ließ der 24-Jährige seinem Frust freien Lauf.

Zverev schrie in Richtung Schiedsrichter Alessandro Germani (Italien) und schlug insgesamt viermal gegen den Schiedsrichter-Stuhl. Die Schläge verpassten Germanis Füße, der zusammenzuckte, nur knapp. "Wie verdammt schlecht!?", brüllte Zverev in Richtung des flüchtenden Germani.

Schon in der entscheidenden Phase des Spiels hatte Zverev den Referee nach einer umstrittenen Entscheidung als "verdammten Idioten" bepöbelt und polterte in Richtung des Italieners: "Guck, wo der Ball abspringt! Es ist 8:6 im Tiebreak – guck, wo der Ball abspringt! Um Gottes Willen! Es ist deine Linie, es ist deine verdammte Linie! Verdammter Idiot!"

Zverev darf nun nach dem Rauswurf aus dem Turnier darüber nachdenken, wessen Verhalten denn idiotischer war... wozi mit dpa