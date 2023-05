Westfalenliga 2: Doppelabstieg von Westfalia Herne perfekt - Spitzenduo gibt sich keine Blöße

Die erste Entscheidung in der Westfalenliga 2 ist gefallen. Westfalia Herne spielt künftig in der Landesliga.

Das ist bitter für Westfalia Herne. Der Traditionsverein steigt zum zweiten Mal in Serie ab und spielt ab der kommenden Saison in der Landesliga.

Und die Partie in der Westfalenliga 2 bei Türkspor Dortmund war dabei ein Spiegelbild der Saison. Beim Tabellenzweiten gab es eine Führung, die aber erneut nicht zu drei Punkten reichte.

Im Gegenteil: Am Ende gab es eine klare 1:4-Pleite. Herne kann bei drei ausstehenden Partien noch auf 29 Punkte kommen, allerdings hat YEG Hassel auf dem ersten Nichtabstiegsrang bereits 31 Zähler.

Nicht mehr, weil YEG im Kellerduell gegen Wanne-Eickel eine böse 0:5-Packung einstecken musste. Dadurch konnte Wanne-Eickel, die überraschend um den Klassenerhalt kämpfen müssen, den Abstand auf Hassel auf einen Zähler eindampfen.

Das verspricht Spannung an den letzten drei Spieltagen, denn auch die TuS Hordel ist wieder im Rennen. Nach dem Sieg in Herne gab es am Sonntag ein 2:1 gegen den Holzwickeder Sport Club.

Hordel hat damit "nur" sechs Zähler Rückstand - drei Spieltage sind noch zu gehen. Irre in der Liga: Ab Platz sieben sind alle noch in Abstiegsgefahr, wann hat es das schon mal gegeben drei Spieltage vor dem Saisonende?

Und auch oben ist es weiter richtig eng, denn das Spitzenduo gibt sich einfach keine Blöße. Türkspor Dortmund hat Herne am Ende souverän besiegt und auch der FC Brünninghausen seine Auswärtsaufgabe beim SC Obersprockhövel mit dem 3:0 locker gelöst. Florian Gondrum und Julian Trapp waren erfolgreich.

Und damit hat der Spitzenreiter eigentlich seine kniffligen Aufgaben hinter sich gebracht. Im Endspurt warten nun noch drei Kellerkinder. Erst geht es gegen Wiemelhausen, die aber auch noch jeden Zähler für die Rettung brauchen. Anschließend gegen den Vorletzten Hordel und Absteiger Westfalia Herne.

Hier hat Türkspor mit den Gegnern YEG Hassel, Holzwickeder SC und dem FC Iserlohn zumindest auf dem Papier das schwierigere Programm.