Westfalenliga 2: Türkspor Dortmund souverän - Neun-Tore-Wahnsinn beim Spitzenreiter

Der Zweikampf in der Westfalenliga 2 um den Aufstieg geht weiter. Türkspor Dortmund präsentierte sich souverän, der FC Brünninghausen gewann dramatisch.

So hat selten eine Mannschaft ein Spiel gedreht wie der FC Brünninghausen am Sonntag. In der Westfalenliga 2 gewann der Spitzenreiter mit 5:4 beim FC Lennestadt.

Und was war das für ein Spielverlauf. Patrick Trawinski traf nach 20 Minuten zum 1:0 für den Favoriten, bis zur Pause verlief es daher wie erwartet. Doch dann ging es rund.

Christian Schmidt glich nach dem Wechsel aus, Florian Friedrichs brachte den Sechsten aus Lennestadt sogar in Führung (64.). In der 69. und 70. Minute dann der Doppelpack der Dortmunder. Erst traf Dietrich Liskunov zum 2:2, eine Minute später erzielte er sogar das 3:2.

Doch Lennestadt hatte auch Spaß am Toreschießen an diesem Nachmittag. Vor allem Friedrichs, der noch zwei Mal treffen konnte. Doch sein 3:3 und das 4:3 (80., 88.) brachte keinen Sieg - nicht einmal einen Zähler.

Drei Tore erzielt und verloren, das wird er so auch noch nicht erlebt haben. Denn Friedrichs hatte die Rechnung ohne den in der 68 Minute eingewechselten Julian Trapp gemacht. Der erzielte in der 94. Minute das 2:2 - in der 95. Minute sogar noch den Siegtreffer. Der Wahnsinn in Lennestadt hatte nach dem Tor ein Ende.

Sicher nicht zur Freude von Türkspor Dortmund. Der Zweite löste seine Aufgabe gegen den SC Obersprockhövel beim 5:0 souverän. Durch den Schlussspurt von Brünninghausen kann der SCB seinen Vorsprung von vier Punkten halten - wobei Türkspor noch eine Partie weniger bestritten hat.

Das Fernduell geht nun in einer Woche in die nächste Runde. Türkspor spielt dann am Samstag (25. März, 18 Uhr) beim BSV Schüren. Brünninghausen hat am Sonntag (26. März, 15:30 Uhr) den DSC Wanne-Eickel zu Gast.