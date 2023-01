Westfalenliga: DSC Wanne-Eickel hat einen neuen Trainer gefunden

Der DSC Wanne-Eickel hat den Nachfolger von Sebastian Westerhoff gefunden. Der neue Trainer des Westfalenligisten war zuletzt im Jugendbereich tätig.

Der DSC Wanne-Eickel spielt bisher eine Saison unter den Erwartungen. Der Westfalenligist startete wie üblich als Mitfavorit auf den Aufstieg. Doch dieser Zug dürfte längst abgefahren sein. In der zweiten Saisonhälfte müssen die Wanner bei vier Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz aufpassen, nicht noch ganz unten reinzurutschen.

Dazu machte der langjährige Trainer Sebastian Westerhoff eine weitere Baustelle auf. Ende November verkündete er seinen Wechsel zum Oberligisten TuS Ennepetal zum neuen Jahr.

Nach einigen Wochen der Ungewissheit ist inzwischen klar, wer die Nachfolge Westerhoffs antreten wird. Michael Gabriel wird in der Restserie in der Mondpalast-Arena an der Seitenlinie stehen.

Der 41-Jährige war in den letzten Jahren im höherklassigen Jugendbereich tätig. Bis zum letzten Sommer trainierte er die U19 des TSC Eintracht Dortmund in der A-Junioren Westfalenliga. Zuvor hatte Gabriel darüber hinaus Erfahrungen beim SC Weitmar gesammelt. Beim Bochumer Bezirksligisten bekleidete er verschiedene Trainerposten im Nachwuchs- und Seniorenbereich.

Und auch beim DSC Wanne-Eickel ist Gabriel kein Unbekannter. Während seiner aktiven Zeit lief er für die zweite Mannschaft des Revierklubs auf, zudem wohnt er in der Nähe der Heimspielstätte.

"Ich bin sehr froh darüber, dass wir einen Wanne-Eickeler für uns gewinnen konnten, der den Verein und auch die Mannschaft von vielen Besuchen bei uns bestens kennt", freute sich der Erste Vorsitzende Torsten Biermann in der WAZ.