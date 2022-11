Westfalenliga 2: Herne dreht Spiel, Türkspor verliert, Brünninghausen neuer Tabellenführer

Am 13. Spieltag der Westfalenliga 2 strauchelte der bisherige Spitzenreiter Türkspor Dortmund, Brünninghausen und Meinerzhagen nutzten den Patzer, Westfalia Herne drehte sein Spiel.

Am 13. Spieltag der Westfalenliga 2 strauchelte der bisherige Spitzenreiter Türkspor Dortmund gegen einen Abstiegskandidaten, der FC Brünninghausen und der RSV Meinerzhagen nutzten den Patzer. Und Westfalia Herne drehte die Partie gegen den Holzwickeder SC furios.

Acht Begegnungen standen am Sonntag auf dem Programm, hier alle Ergebnisse im Überblick:

Türkspor Dortmund 2000 – YEG Hassel 4:5 (3:2)

Unfassbares Spiel in Dortmund! Spitzenreiter Türkspor Dortmund lag durch Tore von Mateus Ajala Cardoniz (13.), Semih Yigit (16.) und Hasan Ülker (24.) schon nach 25 Minuten mit 3:0 in Front und verlor dennoch. Denn nach den drei Gegentoren wachte Gegner YEG Hassel aber mal so richtig auf.

Yüksel Terzicik (28.) und Tarik Baydemir (31.) sorgten noch vor der Pause für den Anschluss. Und nach der Pause machte Hassel einfach so weiter: Ein Foulelfmeter von Cihan Yildiz sorgte für den Ausgleich (49.), Mert Kilic (54.) und Ridvan Demircan (66.) drehten das Spiel komplett auf den Kopf. Zwar sah Cihan Yildiz in der Schlussphase noch die Rote Karte (80.) und Türkspor kam noch zum Anschluss durch Adem Cabuk (81.), der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen. Die Dortmunder verlieren die Tabellenführung durch die Niederlage an den Verfolger aus Brünninghausen, während sich YEG Hassel bis auf zwei Punkte vom ersten Abstiegsrang entfernen konnte.

Concordia Wiemelhausen – FC Brünninghausen 0:1 (0:1)

Der FC Brünninghausen konnte den Patzer von Türkspor Dortmund nutzen und zieht in der Tabelle an Türkspor vorbei an die Ligaspitze. Den Treffer des Tages erzielte Kevin Brümmer (27.). Nach der klaren Niederlage gegen Meinerzhagen (1:4) hat Brünninghausen mit dem zweiten Sieg in Folge also zurück in die Spur gefunden und steht nach dem 13. Spieltag ganz oben.

RSV Meinerzhagen – BSV Schüren 4:1 (1:1)

Und auch der zweite Türkspor-Verfolger nutzte den Patzer des Konkurrenten und schließt wieder oben an. Zwar geriet Meinerzhagen nach 15 Minuten in Rückstand durch ein Tor von Furkan Tekin, doch noch vor der Pause glich der RSV durch Hakan Demir aus (36.).

Nach gut 60 Minuten begann dann die Zeit des Alessandro Tomasello. Erst schoss er die Meinerzhagener in Führung (61.), ehe er zwei weitere Treffer folgen ließ (89./90.). Durch den lupenreinen Hattrick schoss er den RSV bis auf einen Punkt an Türkspor ran und ist nun auch bester Torschütze seines Teams. Spitzenreiter Brünninghausen liegt nach wie vor vier Punkte vor Meinerzhagen.

Westfalia Herne – Holzwickeder SC 3:2 (0:0)

Westfalia Herne gewann in einem packenden Duell gegen den Holzwickeder SC mit 3:2, dabei fielen bis zur Halbzeit gar keine Tore. Danach sahen die gut 170 Zuschauer aber eine wilde Partie, in der die Herner das Spiel furios drehten. Erst ging Holzwickede nämlich durch einen Doppelschlag kurz nach Wiederanpfiff von Serhat Uzun und Andreas Spais in Führung (52./54.), ehe Herne eine große Moral zeigte.

Aker-Ali Arslan erzielte den Anschluss (56.) und Orkan Koymali drehte die Partie schließlich per Doppelpack im Alleingang (69./81.). Der Jubel am Schloss Strünkede dürfte groß sein, Herne klettert einen Platz nach oben. Zwar ist dieser immer noch ein Abstiegsrang, bis auf Platz sechs sind es in der unfassbar engen Liga aber nur noch sechs Punkte Abstand.

Die Weiteren Ergebnisse im Überblick:

DJK TUS Hordel – SV Wacker Obercastrop 1:3 (1:1)

SC Obersprockhövel – SV Sodingen 1:1 (1:1)

SC Neheim – FC Lennestadt 7:0 (5:0)

FC Iserlohn – DSC Wanne-Eickel 1:2 (1:1)