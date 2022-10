Westfalia Herne: Mehr als nur ein Interimscoach? Celik: „Ich bin da, wenn man mich braucht“

Der SC Westfalia Herne hat das wichtige „Sechs-Punkte-Spiel“ beim DJK TuS Hordel gewonnen. Interimstrainer Hayrettin Celik kann sich ein langfristiges Engagement vorstellen.

Aufatmen beim SC Westfalia Herne: Das wichtige Derby gegen Westfalenliga-Tabellenschlusslicht DJK TuS Hordel konnte mit 1:0 gewonnen werden, der Abstand nach unten wurde vergrößert. Der Sportclub setzte sich gegen die kriselnden Bochumer in den entscheidenden Situationen durch, war griffiger und zielstrebiger.

Interimstrainer Hayrettin Celik verfolgte den Plan, die Qualitätsunterschiede auf dem Feld durch Einsatz und Wille wett zu machen - mit Erfolg: „Wir haben einen Plan. Diesen Plan lebe ich vor. Die Jungs ziehen gut mit. Wir haben eine Spielidee, die eins zu eins umgesetzt wird. Dann spielt jegliche Erfahrung des Gegners, egal in welcher Altersklasse, keine Rolle mehr. Wenn wir genau so gallig und lauffreudig von Spiel zu Spiel auf dem Platz sind, ist die Erfahrung auf der Gegenseite zweitrangig.“

Westfalia Herne: „Offener und ehrlicher“ Austausch im Verein

Der Coach übernahm das Amt von Patrick Knieps, der zu Saisonbeginn den Neustart angehen wollte, aber den Negativlauf aus der vergangenen Saison allerdings auch eine Liga tiefer nicht zu stoppen wusste. Die Bilanz von Celik hingegen: Vier Spiele, zwei Siege - die Formkurve zeigt nach oben.

Der 34-Jährige sieht noch viel Arbeit vor der Mannschaft: „Wenn man das Spiel in Obersprockhövel, wo wir die klar bessere Mannschaft waren und vier Tore erzielten, betrachtet, dann ist die Verunsicherung auch immer noch nicht raus. Wir sind eine junge Mannschaft, die von Spiel zu Spiel, von Training zu Training wachsen muss.“

Zunächst ist der gebürtige Gelsenkirchener als Interimscoach eingesprungen. Im Hintergrund wird derweil über das weitere Vorgehen auf der Trainerposition diskutiert. Falls der Verein mit der Frage, ob Celik weiter im Amt bleiben wolle, kommt, sei dieser alles andere als abgeneigt: „Wir haben sehr offen und ehrlich miteinander gesprochen. Das tun wir immer - seitdem ich die ersten Schritte im Trainerdasein bei Herne gemacht habe. Demnach bin ich glücklich darüber, dass der Verein es so macht, wie er es aktuell macht. Wir reden jeden Tag miteinander. Es ist eine ehrliche und offene Kommunikation, für die ich sehr dankbar bin. Wie es weitergeht, wird man dem Verein zugute entscheiden. Ich bin da, wenn man mich braucht. Daraus habe ich auch in der Vergangenheit keinen Hehl gemacht. Warten wir die nächsten Wochen mal ab.“

Westfalia Herne: Top-Teams zu Gast am Schloss Strünkede

Nicht nur abseits des Platzes wird es in den kommenden Wochen spannend: Die nächsten Gegner des SC Westfalia Herne heißen Türkspor Dortmund (Tabellenzweiter) und Holzwickeder SC (Tabellenvierter). Zwei Top-Teams zu Gast im Stadion am Schloss Strünkede.

Celik geht mit breiter Brust in die Aufgaben: „Egal auf welchem Tabellenplatz der Gegner steht - sobald das Spiel angepfiffen wird, fängt es bei Null an. Die Zähler wollen wir holen. Wir gehen mit voller Überzeugung an jedes Spiel ran und haben Vertrauen in jeden Einzelnen.“