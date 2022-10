Westfalenligen: Wanne-Eickel in der Krise, Erkenschwick nicht aufzuhalten

Bei dem einen Traditionsverein läuft es in der Westfalenliga I. Beim anderen so gar nicht in der Westfalenliga II.

Die SpVgg Erkenschwick ist derzeit in der Westfalenliga I das Maß aller Dinge. Auch nach dem kräftezehrenden Westfalenpokal-Spiel unter der Woche gegen Regionalliga-Spitzenreiter Preußen Münster (5:4 nach Elfmeterschießen) ließ sich der Traditionsverein nicht vom Erfolgskurs abbringen. Nach sechs Siegen aus sechs Partien gewann die Mannschaft von Trainer Magnus Niemöller auch die siebte Begegnung der Saison. 2:1 hieß es nach 90 Minuten bei RW Deuten. Matchwinner war mal wieder Stefan Oerterer, der nach 69 Minuten den 2:1-Siegtreffer beim Vorletzten erzielte. Erkenschwick liegt nach dem Dreier schon vier Punkte vor Peckeloh, die zudem ein Spiel mehr absolviert haben und sieben Zähler vor dem Lüner SV. Während Erkenschwick den Moment genießt, bleibt Deuten damit die einzige Mannschaft, die noch ohne Sieg in der laufenden Spielzeit ist. In der Westfalenliga II gilt das nicht mehr. Hier hat nun jede Mannschaft mindestens eine Partie gewonnen. Auch der SV Wacker Obercastrop - der am Sonntag das Heimspiel gegen den FC Iserlohn 2:0 gewann. Es war ein wenig der Spieltag der Kellerkinder, denn auch der SC Westfalia Herne konnte gewinnen - 2:1 gegen Meinerzhagen und der SC Obersprockhövel siegte im Duell bei der DJK TuS Hordem mit 3:2. An der Tabellenspitze konnte der FC Brünninghausen seinen Lauf auch gegen die YEG Hassel fortsetzen. Nach dem 2:1 liegen die Dortmunder nun drei Zähler vor dem starken Aufsteiger Türkspor Dortmund, der an diesem Spieltag nicht über ein 1:1 bei Concordia Wiemelhausen hinauskam. Weit abgeschlagen ist derweil der DSC Wanne-Eickel, der beim SV Sodingen (1:2) die dritte Pleite im vierten Spiel kassierte. Die Mannschaft liegt damit schon zehn Zähler hinter dem Spitzenreiter zurück.

