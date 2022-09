Westfalia Hernes Präsident stellt klar: "Der Abstieg ist ausgeschlossen"

Westfalia Herne ist nach dem Abstieg aus der Oberliga schlecht gestartet. Hernes Vorsitzender stellte jetzt klar: Ein neuerlicher Abstieg sei ausgeschlossen.

Beim 2:2 (0:1) gegen den FC Iserlohn hat Westfalia Herne am Sonntag nach zuvor zwei peinlichen Niederlagen den freien Fall in der Westfalenliga erstmal gestoppt und zumindest einen Punkt im Stadion am Schloss Strünkede behalten.

Zuvor gab es bereits die ersten Stimmen, die den Abgesang auf die einst so stolze Westfalia haben laut werden lassen. Doch dazu soll es nicht kommen. Hernes Präsident Ingo Brüggemann erklärte im Gespräch mit RevierSport, warum er fest davon überzeugt ist, dass seine Mannschaft am Ende der Saison nicht den zweiten Abstieg hintereinander erleben wird. Und versprach, notfalls im Winter nochmal nachzulegen. „Der Punkt zu Hause ist natürlich ein bisschen wenig, um unten heraus zu kommen. Wir müssten schon irgendwann mal wieder gewinnen. Aber mit der Leistung der Mannschaft bin ich zufrieden“, urteilte Brüggemann nach dem Unentschieden gegen Iserlohn.

Westfalia Herne: Brüggemann will ins Tabellenmittelfeld

Dennoch ist er sicher, dass Westfalia Herne nicht den Gang in die siebte Liga antreten muss. Die Mannschaft sei stark genug, den Klassenerhalt zu schaffen. Das erwarte er auch mindestens. „Wir werden nicht absteigen. Der Abstieg ist ausgeschlossen“, sagte er. Man habe eine Mannschaft aus vielversprechenden Talenten und erfahreneren Spielern, die konkurrenzfähig sei. „Wir sind nicht mehr das Armenhaus der Liga, wie in der Oberliga. Da haben wir mit stumpfen Waffen gekämpft, aber das tun wir heute nicht mehr. Deswegen erwarten wir auch diese Stabilisierung“, erklärte Brüggemann.

Er erwarte die Mannschaft am Ende der Saison auf einem guten Mittelfeldplatz. Das brauche man auch, um wieder mehr Zuschauer anzulocken. 91 zahlende Fans gegen Iserlohn bedeuten Minusrekord. „Bei einem durchschnittlichen Erfolg rechnen wir mit 200 bis 300 Zuschauern. Und das wäre für mich der achte Platz. Und das ist machbar. Das muss für uns machbar sein“, machte Brüggemann auch den Spielern und Trainer Patrick Knieps eine klare Ansage. „So gesund sind wir auch. Klar, wir waren in Insolvenz und Corona kam dazu. Aber wir haben es geschafft, den Verein so wirtschaftlich aufzustellen, dass wir dort landen müssen.“

Das große Problem sei das Stadion. So habe man nicht nur zwei hauptamtliche Platzwarte, die man als Verein bezahle. „Für die Spieler ist das schön. Aber für uns bedeutet das auch eine große Verantwortung. Was andere Vereine in die Mannschaft stecken können, stecken wir in die Unterhaltung des Stadions. Wir zahlen hier zum Beispiel Strom, Gas, und Wasser selbst. Und ich brauche ja niemandem zu erzählen, was jetzt passiert. Da reden wir nicht über ein paar hundert Euro im Monat, da reden wir über tausende. Und das fehlt uns für den Sport.“

Deswegen sei es ein „Muss“, in der Liga zu bleiben. Mittelfristig könne man dann vielleicht mal wieder über andere Ziele und die Oberliga reden. „Aber erst, wenn wir unsere Jugendmannschaften wieder in den Ligen direkt hinter den Profiklubs platzieren können, wie es einmal war. Sonst geht das nicht. Einen anderem Weg gibt es in Herne nicht mehr.“