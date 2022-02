SV Sodingen: Zwangspause - so ordnet der Sportliche Leiter die Lage ein

Corona hat den SV Sodingen erwischt. Das Spiel in der Westfalenliga II gegen den BSV Schüren am Sonntag fällt aus. Stefan Gosing, Sportlicher Leiter, ordnet die Situation ein.

Wegen vier Corona-Fällen beim SV Sodingen findet das Auswärtsspiel in der Westfalenliga II am Sonntag um 15 Uhr gegen den BSV Schüren nicht statt. „Gestern Abend hatten wir vier positive Tests im Team und das habe ich heute Morgen sofort dem Staffelleiter weitergeleitet“, erklärt Stefan Gosing, Sportlicher Leiter des SV Sodingen.

Das heutige Training des Westfalenligisten ist abgesagt, aber „wir verschieben das individuell ins Homeoffice". Alle Spieler seien geboostert und wenn die Tests in den nächsten Tagen negativ ausfallen, dann könnte am Donnerstag wieder trainiert werden.

Keine ungewohnte Situation für den SV Sodingen

Nachdem der SV Sodingen vor zwei Wochen mit 2:1 gegen die YEG Hassel gewonnen hatte, wird das Team mindestens drei Wochen kein Spiel absolviert haben. „Das ist ärgerlich, aber wir sind das gewohnt. Unser Platz ist im Winter meistens gesperrt und dann gibt um Ostern herum eben viele Englische Wochen“, sagt Gosing über die Situation.

Doch die Situation birgt Gefahren, wie sich im Spiel gegen Hassel zeigte: Marcel Wistuba riss sich das Kreuzband, nachdem „er aus einer nicht idealen Vorbereitung kam. Das ist bitter und natürlich kann niemand was dafür“, ärgert sich der ehemalige Torwart und stellt klar: „Es bringt nichts, nicht fitte Spieler ins Spiel zu schicken. Darauf müssen wir nun besonders aufpassen.“

Die aktuelle Tabellenposition soll gehalten werden

In der Winterpause hat der Verein aus Herne fünf neue Spieler geholt und zwei abgegeben. Für Aufsehen hat dabei der Tausch mit dem TuS Bövinghausen gesorgt: Nico Thier hat den SV Sodingen verlassen und dafür sind Andreas Ogrzall und Patrick Rudolph gekommen, die auch beide gegen die YEG Hassel in der Startelf standen.

„Wir sind stark aufgestellt und die Voraussetzungen sind gut“, bilanziert Gosing und ist auch mit der aktuellen Tabellenposition zufrieden: „Wir stehen auf Platz fünf und da sehen wir uns auch. Die Liga ist aber so eng, dass man bei Niederlagen nach unten schauen muss. Aber ich sehe es als realistisch an, dass wir ungefähr auf dieser Position am Saisonende einkommen werden.“

