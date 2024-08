Liveticker: Der total parteiische Ticker zu RB Leipzig gegen VfL Bochum

Auf geht´s Bochum! Hier wird heute mit der Bochum-Brille getickert. Die erste Hürde könnte mit RB Leipzig leichter sein.

36. Minute: Die Arbeit gegen den Ball im Verbund ist echt stark heute. Wir stellen die Räume gut zu und lassen hier keine RB-Dominanz zu. Jetzt bitte noch 55 Minuten so weitermachen.

34. Minute: Jetzt sieht auch mal Simons Gelb, Fuß drauf gehalten gegen Passlack. Und er beschwert sich noch. Keine Diskussion. Punkt!

30. Minute: 15 Minuten noch bis zur Pause. Stellt euch vor, wir nehmen hier was mit. Mist, das muss die Bude sein! Es geht hin und her hier gerade. Gulacsi mit dem Fehler. Broschinski und Daschner können den nicht ausnutzen. Man! Dann der Konter, Wittek wirft sich in Haidaras Schuss! Wiederum Glück gehabt. Was für Szenen...

26. Minute: Kurze Trinkpause! Die Hitze ist einfach brutal heute. Also mehr als verständlich. Für alle Zuschauer ist es heute erlaubt, Trinkflaschen mit ins Stadion zu nehmen. Da muss man RB auch mal loben.

24. Minute: Puuh, Glück gehabt. Masovic steht zu hoch, lässt sich fallen. Openda mit dem schlampigen Abspiel auf Simons. Da hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn es geklingelt hätte. Die beste Chance im Spiel bisher. Egal, die Null steht noch!

23. Minute: Gelb für Wittek, ordentlich abgeräumt. Das musste aber auch, sonst wäre Leipzig mit viel Tempo durch gewesen. Alles richtig gemacht!

21. Minute: Nächster Freistoß, aber wieder nichts. Mist! Eine Führung wäre hier der Hammer. Wir beißen uns gut in der Leipziger Hälfte fest, müssen aber bei den Kontern aufpassen.

19. Minute: Daschners Hereingabe ins Leere, nächstes Mal Lukas! Wir laufen so hoch an und stellen stark zu, das ist echt stark. Kaum Lücken für die Dosen...

17. Minute: Openda köpft nach einer Flanke von Simakan weit drüber. Nur Halbchancen von RB. Das kann so bleiben.

14. Minute: Freistoß! Daschner wirbelt gut. Schade, da hätten wir zum Abschluss kommen müssen. Gelb für Bero, da kam er leider zu spät. Jetzt muss er aufpassen! Aber der Start ist nach wie vor gut!

12. Minute: Sesko trifft und jubelt schon. Ruhig bleiben. Abseits. Und das ein gutes Stück. Das hat der Schiri ja mal gut gesehen! Unsere Gesänge hallen durchs Stadion. Klar, dass wir auf den Rängen im Vorteil sind.

10. Minute: Broschinski versucht's, aber abgeblockt. Mutiger Start, wir halten RB weit weg vom Tor und haben den Ball oft. Gutes Pressing. Leipzig tut sich noch schwer.

7. Minute: Noch kein Durchkommen für die "Bullen". Auch Broschinski fällt, da war aber leider auch zu wenig Kontakt für einen Elfer. Es wäre auch zu schön gewesen.

5. Minute: Openda hebt völlig übertrieben ab, nach einem leichten Halten von Sissoko. Da einen Elfmeter zu fordern, ist schon eine Frechheit. Schnell wieder aufstehen Meister! Die ersten fünf Minuten sind schon mal überstanden bei einer Mannschaft, die sich ganz oben in der Tabelle sieht. Wer's glaubt...

3. Minute: Dieses Klatschpappen-Publikum geht einem jetzt schon auf den Geist. Es gibt einfach schönere Spiele zum Start, ruhiger Beginn auf dem Rasen. Gut für uns!

1. Minute: Schon mal etwas Ballsicherheit, drängt die Weißen in die eigene Hälfte!

15.31 Uhr: Der Ball rollt!

15.28 Uhr: Bundesliga-Debüt für Drewes im Kasten und Sissoko auf der Sechs! Viel Erfolg euch beiden und ein hoffentlich gutes Debüt für unseren Coach. Wir spielen im 4-4-2 mit Raute - etwas mutig, aber wir wollen ja auch was mitnehmen!

15.27 Uhr: 45.000 Zuschauer sind heute circa da, zu hören sein werden wohl nur wir. Haltet durch auf den Tribünen, es ist unfassbar heiß hier. Dieses Stadionvorprogramm hier ist einfach nervig, RB eben...

15.26 Uhr: Einfach nur bitter, dass de Wit wie im Pokal aufgrund einer Sperre aus den Niederlanden nicht ran darf. Medic verteidigt im Vergleich zum letzten Pflichtspiel heute für Loosli (Bank). Halt‘ den Laden dicht Junge!

15.23 Uhr: Der Dosen-Klub ist nicht unser Lieblingsgegner: In drei Bundesliga-Spielen konnten wir noch keinen Treffer erzielen (0:3, 0:4 und 0:0). Serien sind da, um gebrochen zu werden!

VfL: Drewes - Wittek, Masovic, Medic, Passlack - Sissoko, Losilla, Bero, Daschner - Broschinski, Hoffmann.

15.20 Uhr: So richtig verkraften konnten wir das Aus im DFB-Pokal noch nicht. Egal, Mund abwischen und weitermachen! Das Regensburg-Spiel spielt heute keine Rolle mehr.

15.15 Uhr:Hallo aus Leipzig! Endlich geht's in die neue Saison. Wir sind heiß und gespannt, wie unsere Mannschaft starten wird.