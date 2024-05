Türkspor Dortmund spielt kommende Saison erstmals in der Regionalliga West. Die ersten beiden Neuzugänge sind bekannt.

Eine Woche ist seit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte von Türkspor Dortmund vergangen: dem Aufstieg in die Regionalliga West. Gefeiert wurde ausgiebig, inzwischen sind auch schon die ersten Personalentscheidungen für das kommende Viertliga-Jahr getroffen worden. Mit Cebrail Akin und Veith Walde stehen die ersten beiden Neuzugänge fest.

Torhüter Walde kommt vom SV Schermbeck nach Dortmund. Beim bisherigen Ligakonkurrenten stand er in der Rückserie zwischen den Pfosten, auch beim wilden 3:4 gegen seinen künftigen Klub Türkspor. In der Hinrunde spielte der 22-Jährige bereits in Dortmund; für den TuS Bövinghausen. Jetzt geht es für Walde eine Liga nach oben. Eine Regionalliga-Partie absolvierte er bereits: 2020 für Rot Weiss Ahlen.

Gleich mehrere Spielklassen überspringt Akin. Der 23-Jährige lief zuletzt für den Bezirksligisten FC Roj auf. Sieben Tore erzielte er in dieser Saison. Der gebürtige Essener spielte er in der Jugend für den SC Neheim, anschließend in den Nachwuchsteams der türkischen Klubs Balikesir, Karaman und Menemen FK.

Neben den beiden Neuverpflichtungen stehen mit Pascal Schmidt (TuS Bersenbrück) und Onur Cenik (SV Hohenlimburg) aktuell zwei Abgänge fest. Zahlreiche Spieler aus dem aktuellen Kader werden den Weg mit in die Regionalliga gehen, auch bei einem wichtigen Leistungsträger herrscht nun Gewissheit.

So verkündete Türkspor am Sonntag rund um den Saisonabschluss beim 3:0 gegen die SpVgg Erkenschwick die Vertragsverlängerung von Kapitän Muhammed Acil. Der 31-Jährige spielt bereits seit Anfang 2020 und damit seit Bezirksliga-Zeiten für TSD und feierte vergangene Woche den vierten Aufstieg mit seinem Verein.

Dass Erfolgstrainer Sebastian Tyrala Türkspor erhalten bleibt, ist indes schon länger klar. Er verlängerte bereits im Frühjahr, als der größte Erfolg der Vereinsgeschichte noch nicht sicher war.