Der Wuppertaler SV hat einen weiteren Neuzugang vermeldet. Er kommt vom Meister der Oberliga Niederrhein.

Beim Wuppertaler SV steht der sechste Neuzugang für die kommende Saison fest. Subaru Nishimura wechselt von den Sportfreunden Baumberg ins Bergische Land. Der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger steht mit seinem aktuellen Verein in der noch laufenden Saison in der Oberliga Niederrhein bereits als Meister fest.

Daran hat der Bald-Wuppertaler Nishimura einen erheblichen Anteil. Er stand bislang an allen Spieltagen in der Startelf und ist der Dauerbrenner der Baumberger, die keine Lizenz für die Regionalliga beantragt haben.

Anders als sein bisheriges Team wird Nishimura kommende Saison aber in jedem Fall viertklassig spielen - mit dem WSV. Die Rot-Blauen werden seine zweite Station in Deutschland sein. Der Japaner kam vor zwei Jahren ins Land und spielte fortan für Baumberg in der Oberliga.

"Subaru ist ein hungriger Spieler mit einer herausragenden Mentalität. Er hat in Baumberg eine fantastische Saison gespielt, in der sie auch im Pokal bis ins Halbfinale gekommen sind", lobt Wuppertals Sportlicher Leiter Gaetano Manno. "Ich freue mich über seine Unterstützung und bin sicher, dass er hervorragend in unser Profil passt. Es ist großartig, dass er sich für uns entschieden hat."

Nishimura selbst betont: "Ich kann es kaum erwarten, für den Wuppertaler SV zu spielen. Ich werde mein Bestes geben und hoffe, dass wir uns bald im Stadion sehen."

Vor dem Defensivspezialisten hatte der WSV bereits Dominik Bilogrevic (SC Paderborn II), die Zwillinge Niek und Joep Munsters (beide SV Lippstadt), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt) sowie Dilhan Demir (SV Schermbeck) für die kommende Spielzeit unter Vertrag genommen.

Auf der Gegenseite stehen die Abschiede von Charlison Benschop (Alemannia Aachen), Damjan Marceta (Eintracht Trier), Kevin Pytlik (Viktoria Köln), Philipp Hanke (1. FC Bocholt), Lukas Demming (SC Verl), Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Davide Itter, Mert Göckan, Tim Korzuschek, Hüseyin Bulut, Aday Ercan, Ilhan Altuntas (alle Ziel unbekannt), Tom Geerkens (Bielefeld/Leihende) und Paul Grave (Bochum/Leihende) fest.