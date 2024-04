Beim FC St. Pauli tut sich zum Saisonende hin noch einmal was. Die U23 zieht einen anstehenden Trainerwechsel vor und stellt die Weichen für die Zukunft.

Die Wege von Elard Ostermann und dem FC St. Pauli II hätten sich am Saisonende ohnehin getrennt. Das hatten beide Parteien beschlossen. Nun wurde die Personalie vorgezogen.

Am Mittwoch, 24. April, teilten die Kiezkicker mit, dass Ostermann schon jetzt das Feld räumt und Weg für seinen Nachfolger Benny Hoose freimacht, damit der die Mannschaft bereits frühzeitig noch besser kennenlernen kann. Hoose ist seit Juli 2019 als Trainer im Nachwuchs des FC St. Pauli tätig und trainierte zuletzt die U19 des Kiez-Klubs. Er besitzt die A-Lizenz.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung und möchte den Verantwortlichen für das Vertrauen danken. Es wird eine spannende Aufgabe, unsere Talente beim Schritt in den Herrenfußball zu begleiten und sie bestmöglich zu fördern. Jetzt geht es zunächst darum, den Saisonabschluss erfolgreich zu gestalten und das Team dabei als Trainer zu begleiten, bevor wir den Blick auf die kommende Spielzeit richten", sagte der neue Cheftrainer der U23.

Auch der Sportliche Leiter der U23, Carsten Rothenbach, freute sich über die Personalie: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Benny Hoose und seinem Team eine Neubesetzung aus unserem NLZ für die Trainerposten unserer U23 gefunden haben. Wir möchten dem Trainerteam möglichst frühzeitig die Möglichkeit geben, mit der Mannschaft zu arbeiten, um den Übergang zur neuen Saison erfolgreich zu gestalten."

Elard Ostermann (55) hat als Trainer unter anderem schon in der Jugend von Holstein Kiel, beim TuS Dassendorf und beim Lüneburger SK Hansa gearbeitet. Als Spieler stand er von 1989 bis 1991 beim VfL Bochum unter Vertrag. Für den VfL absolvierte der ehemalige offensive Mittelfeldspieler 33 Partien (ein Tor, eine Vorlage), 27 davon in der Bundesliga.

Und weiter: "Benny hat den aktuellen Jahrgang der U19, der in der kommenden Saison in den Herrenbereich aufrücken wird, bereits in den vergangenen Jahren betreut und dabei sehr gute Arbeit geleistet. Daher trauen wir ihm diesen Schritt absolut zu. Elard Ostermann und Jan-Philipp Rose danken wir für die positive Entwicklung, die unsere U23 unter ihnen genommen hat."

Aktuell ist die U23 des FC St. Pauli Zehnter der Regionalliga Nord. Nach unten geht nichts mehr, nach oben ebenso wenig. Zuletzt gab es eine 1:2-Niederlage gegen den SV Drochtersen/Assel.