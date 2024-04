Sascha Mölders will ab dem 1. Juli als Trainer in der Regionalliga einsteigen. Die ersten Gespräche hat der Ex-Bundesligastürmer bereits geführt.

Im März gab Sascha Mölders bekannt, dass er den Bayernligisten TSV Landsberg - aktuell Tabellenvierter - verlassen wird.

"Wir wollen nach dem 3. Platz in der Vorsaison Bayernliga-Meister werden und gemeinsam eine richtig geile Aufstiegsfeier feiern. Dann gehen wir auseinander", erklärte Mölders gegenüber RevierSport. Aktuell liegt der TSV sechs Punkte hinter der Spitze zurück, hat aber gegenüber Tabellenführer Erlbach auch noch ein Spiel in der Hinterhand. Somit ist für Landsberg noch alles drin.

Ob Mölders, der aktuell Spielertrainer ist und in Zukunft nur noch Coach sein will, mit Landsberg aufsteigt oder nicht: Er wird den Verein verlassen und eine neue Herausforderung suchen.

Wie RevierSport nun erfuhr, steht Mölders auf der Liste des FSV Frankfurt. Mit dem Südwest-Regionalligisten sollen Mölders' Berater bereits gesprochen haben. Der Klub vom Bornheimer Hang spielt eine schlechte Saison und will im Sommer einen Neuaufbau angehen. Eventuell mit Trainer Mölders.

Der 39-Jährige war einst - zwischen Januar 2010 und Juni 2011 - auch Spieler des FSV. In 49 Einsätzen erzielte der einstige Stürmer 18 Treffer und bereitete neun weitere Tore für die Frankfurter vor. Am Bornheimer Hang werden sich die FSV-Fans mit Sicherheit gerne an Mölders erinnern und ihn schon bald vielleicht als Trainer wieder willkommen heißen.

Ob in Frankfurt oder woanders: An Angeboten mangelt es für den gebürtigen Essener, der in der Nähe von Augsburg lebt, nicht. "Als bekannt wurde, dass ich Landsberg im Sommer verlasse, habe ich unzählige Anrufe erhalten. Und das auch aus ganz Deutschland. Es gab auch die ersten interessanten Gespräche. Ich bin guter Dinge, dass ich ab dem 1. Juli 2024 bei einem Regionalligisten loslegen kann", erzählte Mölders noch vor gut einem Monat.

Sascha Mölders spielte auch für Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg und in der Bundesliga

Mölders spielte bis er 21 Jahre alt war in seiner Heimatstadt für Atletico Essen, Vogelheimer SV, Wacker Bergeborbeck, ETB Schwarz-Weiß Essen und lief in der Seniorenkarriere – nach der Zwischenstation MSV Duisburg – zwei Jahre für Rot-Weiss Essen auf. In 52 Regionalliga-Partien traf er stolze 42-Mal und wurde 2008/2009 Torschützenkönig mit 28 Treffern.

Für den TSV 1860 München schnürte der Mittelstürmer sogar sechs Jahre seine Schuhe. Von Januar 2016 bis Januar 2022 absolvierte er 194 Pflichtspiele und erzielte 76 Treffer. Für den FC Augsburg spielte er auch 92 Mal (18 Tore) in der 1. Bundesliga. Seine größten Erfolge waren der Aufstieg in die 3. Liga (2018) und die Drittliga-Torjägerkanone in der Saison 2020/21 (22 Tore). Damit wurde Mölders im Alter von 36 Jahren der älteste Torschützenkönig der 3. Liga seit deren Gründung.