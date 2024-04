Wegen einer Tätlichkeit im Spiel gegen den TSV Havelse wurde Marcel Gottschling beim SSV Jeddeloh II freigestellt. Er hat sich bereits entschudligt.

Für den SSV Jeddeloh II geht es in der Regionalliga Nord um nicht weniger als das sportliche Überleben. Nicht mehr helfen wird dabei jedoch Marcel Gottschling. Der 29-jährige Rechtsaußen hatte sich beim 0:4 gegen den TSV Havelse am Mittwoch, 10. April, eine Tätlichkeit erlaubt. Die hat nun Konsequenzen.

So wurde Gottschling mit sofortiger Wirkung für den Rest der Saison vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. "Die Aktion widerspricht ganz klar unseren Werten im Verein. Wir distanzieren uns von diesem Verhalten und ziehen daraus eine klare Konsequenz. Marcel Gottschling hat sich bei der Mannschaft entschuldigt und die Entscheidung des Vereins akzeptiert", sagte Jeddelohs Sportlicher Leiter Olaf Blancke.

Nebengeräusche, die der SSV Jeddeloh II gerade so gar nicht gebrauchen kann. In der Tabelle steht nur Platz 15 zu Buche. Das rettende Ufer ist aktuell vier Punkte entfernt. Genauer gesagt Platz 13, den mit 30 Zählern auf dem Konto derzeit Weiche Flensburg belegt.

Gottschling war in der laufenden Saison eine feste Größe bei dem Regionalligisten. Der gebürtige Oldenburger stand in 21 Regionalliga-Partien auf dem Feld und erzielte ein Tor und gab zwei Vorlagen. Dazu kommt ein Einsatz im Niedersachsenpokal (eine Vorlage).

Darüber hinaus läuft Gottschlings Vertrag im Sommer aus. Ob also überhaupt noch ein Spiel für den SSV Jeddeloh II hinzukommt, erscheint mehr als fraglich. 80 Einsätze (elf Tore, 13 Vorlagen) sind es bisher - die zweitmeisten für einen Verein in seiner Karriere.

Mehr Partien absolvierte er nur für Viktoria Köln. Gottschling stand in 94 Spielen für die Rheinländer auf dem Feld, wobei ihm drei Tore und 13 Vorlagen gelangen. 43 Partien entfallen auf die Dritte Liga, in der er auch für Hansa Rostock und den SV Waldhof Mannheim auflief. Insgesamt kommt Gottschling auf 78 Einsätze in Liga drei.